Vozinha é o novo goleiro do Colo-Colo após ser dispensado por clube português

Vozinha é o novo goleiro do Colo-Colo após ser dispensado por clube português

Ícone da Copa do Mundo de 2026, Vozinha tem um novo destino: a América do Sul. O jogador de Cabo Verde foi contrato pelo Colo-Colo, do Chile.

Vozinha, de 40 anos, havia sido dispensado pelo Chaves, da Segunda Divisão Portuguesa (um destino comum para jogadores cabo-verdianos), antes da Copa do Mundo. A imprensa noticiou que ele tinha propostas do Inter Miami e de outros clubes.

A informação foi confirmada pelo presidente do Blanco y Negro, Aníbal Mosa , antes da partida entre Colo Colo e Deportes Limache. “Temos um acordo de princípio com ele; posso afirmar que ele será jogador do Colo Colo “, declarou o dirigente.

No Colo Colo, ele terá um técnico argentino, Fernando Ortiz, apelidado de “El Tano”. O futuro do goleiro Fernando de Paul é incerto. Os atacantes Maxi Romero e Javier Correa permanecem, assim como Claudio Aquino, ex-Vélez, e Lautaro Pastrán. No entanto, seu companheiro de equipe de maior destaque será Arturo Vidal.

Josimar Dias, nome verdadeiro de Vozinha, conquistou 29 milhões de seguidores no Instagram após suas impressionantes atuações na Copa do Mundo nos Estados Unidos. Ele brilhou contra o Uruguai e a Espanha, além de ter se destacado contra a Argentina nas oitavas de final (vitória da Argentina por 3 a 2).

O nome de Vozinha virou assunto mundial depois da atuação histórica na estreia de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026. O goleiro fechou o gol contra a Espanha, segurou o empate por 0 a 0 diante de uma das seleções mais fortes do torneio e saiu de campo emocionado, cercado pelos companheiros. Mas, junto com as defesas, outra história chamou a atenção dos torcedores: afinal, Vozinha é brasileiro?

Origem do nome Vozinha

O goleiro Vozinha nasceu em São Vicente, em Cabo Verde, e defende a seleção cabo-verdiana. Seu nome verdadeiro é Josimar José Évora Dias, mas ele ficou conhecido no futebol pelo apelido que carrega na camisa desde o início da carreira A ligação com o Brasil está no nome Josimar. Segundo relato do próprio goleiro à Fifa, o pai dele queria registrá-lo como Valdano, em homenagem ao argentino Jorge Valdano, campeão mundial com a Argentina em 1986 ao lado de Diego Maradona.

O cartório de Cabo Verde, no entanto, não aceitou o nome estrangeiro. Foi então que a família escolheu Josimar, inspirado no lateral brasileiro que se destacou naquela mesma Copa do Mundo, com gols marcantes contra Irlanda do Norte e Polônia.

“Em Cabo Verde, as pessoas tendem a torcer por outros países de língua portuguesa, como o Brasil e Portugal”, explicou Vozinha à Fifa. Ele contou ainda que o avô era torcedor do Brasil e acompanhava a seleção brasileira por amor ao futebol. Ou seja, Vozinha não nasceu no Brasil e não defende a Seleção Brasileira, mas seu nome carrega uma homenagem a um jogador brasileiro que marcou época.