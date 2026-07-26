Jogo do Galo hoje: onde assistir Palmeiras x Atlético-MG e escalações

O jogo do Galo deste domingo, 26 de julho, coloca o Atlético-MG diante do líder do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira visita o Palmeiras, às 19h30 (horário de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 20ª rodada da Série A. Enquanto o Verdão tenta ampliar a vantagem na ponta da tabela, o Atlético busca somar pontos fora de casa para subir na classificação e iniciar o segundo turno em recuperação. A partida terá transmissão ao vivo na TV fechada e no pay-per-view.

Onde assistir ao jogo do Atlético-MG hoje?

O jogo do Galo contra o Palmeiras será transmitido ao vivo neste domingo (26), a partir das 19h30 (horário de Brasília). Os torcedores poderão acompanhar a partida pelo SporTV, disponível para assinantes de TV por assinatura, e também pelo Premiere, serviço de pay-per-view que exibe o confronto para todo o Brasil.

O duelo, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece no Nubank Parque, em São Paulo, e marca a abertura do segundo turno da competição para as duas equipes. Além da transmissão pela televisão, veículos esportivos acompanham o confronto em tempo real com lances, estatísticas e atualizações minuto a minuto.

O técnico Eduardo Domínguez deve mandar o Galo a campo com Everson; Natanael, Lyanco, Ruan Tressoldi e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon e Victor Hugo; Preciado, Bernard e Cassierra.

O time mineiro segue sem alguns jogadores entregues ao departamento médico, o que limita as opções para o confronto diante do líder do campeonato.

O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, deve iniciar a partida com Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Marlon Freitas e Andreas Pereira; Mauricio, Jhon Arias e Paulinho.

A equipe paulista entra em campo defendendo a liderança do Brasileirão e chega embalada após vitória na rodada anterior.

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com 44 pontos e inicia o returno tentando manter a vantagem sobre os principais concorrentes ao título. Jogando em casa, o time alviverde busca a quarta vitória consecutiva na competição.

Já o Atlético-MG ocupa a parte intermediária da tabela e tenta surpreender o líder para encostar na zona de classificação para competições continentais. O Galo vem de empate na rodada passada e aposta na experiência de nomes como Everson, Bernard e Lyanco para conquistar um resultado positivo em São Paulo.