Jogo do Galo: onde assistir Atlético-MG x Bragantino e escalações

Neste sábado, 25 de julho, o Atlético-MG enfrenta o Red Bull Bragantino, a partir das 17h (horário de Brasília), em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino de 2026. Saiba todas as informações da transmissão e onde assistir ao jogo do Galo hoje.

Em qual canal vai passar o jogo do Galo ao vivo

O jogo entre Red Bull Bragantino x Atlético-MG terá transmissão do UOL TV, com a bola rolando a partir das 17h, no estádio Benitão, em Rio Claro (SP).

Além disso, torcedores do Atlético-MG também podem acompanhar conteúdos exclusivos pelos canais oficiais do clube, com informações pré-jogo, bastidores e entrevistas com atletas e comissão técnica.

O Atlético-MG chega para o confronto buscando uma boa retomada no Campeonato Brasileiro Feminino após a pausa da competição. A equipe ocupa a 13ª posição, com 12 pontos, e tenta conquistar mais uma vitória fora de casa.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino entra em campo como mandante, no estádio Benitão, em Rio Claro (SP). A partida faz parte da 13ª rodada da primeira fase do Brasileirão Feminino.

Como funciona o Brasileirão 2026

O Campeonato Brasileiro da Série A reúne 20 clubes participantes da elite do futebol nacional, que disputam o título de campeão brasileiro e vagas para competições internacionais, como a Copa Libertadores. Ao fim da temporada, os quatro últimos colocados são rebaixados para a Série B do ano seguinte. O sistema de acesso e descenso também funciona entre as demais divisões do futebol brasileiro.

É campeão brasileiro o clube que terminar a competição com o maior número de pontos conquistados. O Brasileirão Série A é disputado em 38 rodadas, com partidas de ida e volta entre todas as equipes.

Desde 2003, o Campeonato Brasileiro adota o formato de pontos corridos. Dessa forma, os 20 clubes se enfrentam duas vezes na temporada: uma como mandante e outra como visitante, totalizando 380 partidas.

A pontuação funciona da seguinte maneira: a vitória garante três pontos ao vencedor, o empate dá um ponto para cada equipe e a derrota não rende pontos ao time derrotado. Ao final das 38 rodadas, o clube com a maior pontuação fica com o título nacional.

Em caso de empate no número de pontos, os critérios de desempate seguem esta ordem: número de vitórias, saldo de gols, gols marcados, confronto direto e, em último caso, sorteio.