Assistir o jogo do Bayer Leverkusen x Bayern de Munique ao vivo (15/02/25)

Neste sábado, 15 de fevereiro de 2025, o Bayer Leverkusen recebe o Bayern de Munique, desta vez precisando vencer para ficar a cinco pontos do Rekordmeister na disputa pelo título. O jogo começa às 14h30 de Brasília, e é válido pela 22ª rodada do campeonato do alemão.

Transmissão Bayer Leverkusen x Bayern de Munique

O Bayern de Munique enfrenta o Bayer Leverkusen hoje, 15, e a partida será transmitida ao vivo no Brasil no SporTV e CazéTV (YouTube).

A escalação é a seguinte:

Bayer Leverkusen: Lukas Hradecky – Nordi Mukiele, Jonathan Tah, Edmond Tapsoba, Piero Hincapié – Jeremie Frimpong, Granit Xhaka, Exequiel Palacios, Alejandro Grimaldo – Florian Wirtz, Victor Boniface

Bayern Munich: Manuel Neuer – Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Min-Jae Kim, Raphaël Guerreiro – Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic – Michael Olise, Jamal Musiala, Leroy Sané – Harry Kane

Como chegam os times?

O Bayer Leverkusen é o atual campeão da Bundesliga, mas o visitante Bayern de Munique está oito pontos à frente no topo e quer retomar o título.

O time de Xabi Alonso não teve as coisas do seu jeito nesta temporada como aconteceu na histórica campanha invicta da liga 2023-24, mas continua competitivo. Na verdade, desde a derrota por 3 a 2 para o RB Leipzig em agosto, que encerrou sua sequência invicta de 35 jogos na liga, o Leverkusen perdeu apenas dois dos últimos 30 jogos em todas as competições, e ambos foram fora de casa na Liga dos Campeões da UEFA (4 a 0 contra o Liverpool, 2 a 1 contra o Atlético de Madrid).

Foram os empates que custaram o Leverkusen na Bundesliga. Seus sete empates os fizeram ceder terreno para seus rivais do título de Munique, com Vincent Kompany levando o Bayern para perto de seu melhor desempenho implacável desde sua chegada surpresa do Burnley no verão passado.

Eles empataram por 1 a 1 na partida de volta na Allianz Arena em setembro, quando o Bayern superou os visitantes por 18 a 3, enquanto os comandados de Alonso saíram triunfantes na vitória por 1 a 0 sobre o Bayern em um encontro da DFB-Pokal em dezembro.