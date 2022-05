Assistir Roma x Bologna ao vivo, horário e escalações hoje (01/05)

Saiba onde assistir o jogo de hoje. Foto: Reprodução / AS Roma Oficial @OfficialASRoma

Roma e Bologna se enfrentam neste domingo, a partir das 15h45 (Horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na capital italiana, pela 35ª rodada do Campeonato Italiano pela reta final da temporada. A seguir, confira onde assistir Roma x Bologna ao vivo.

O time de José Mourinho busca a classificação em torneios internacionais para a temporada que vem. Do outro lado, os visitantes buscam apenas uma melhor posição enquanto cumprem tabela nas rodadas finais.

Onde assistir Roma x Bologna ao vivo?

O jogo da Roma x Bologna hoje vai passar no Star +, a partir das 15h45, no horário de Brasília.

Com exclusividade, o confronto do Campeonato Italiano neste domingo só vai ter transmissão no streaming Star +, disponível para todo o Brasil aos assinantes.

Com exclusividade, o confronto do Campeonato Italiano neste domingo só vai ter transmissão no streaming Star +, disponível para todo o Brasil aos assinantes.

Informações do jogo da Roma x Bologna hoje:

Data: 01/05/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, na cidade de Roma

Onde assistir: Star +

Em 6º lugar com 58 pontos, a Roma não tem chances de brigar pelo título. Entretanto, o grupo promete ir até a última rodada da edição no Campeonato Italiano para conquistar uma vaga em torneios internacionais. Enquanto disputa a semifinal da Conference League, José Mourinho deve escalar titulares e reservas.

Do outro lado, o Bologna se mantém na 13ª posição com 42 pontos. O grupo apenas cumpre tabela nas últimas semanas da competição já que não tem mais chances de chegar até a zona de classificação. Em toda a temporada, coleciona onze vitórias, nove empates e catorze derrotas.

Escalação da Roma x Bologna hoje:

Escalação da Roma:​ Rui Patrício, Kumbulla, Ibañez, Mancini, Zalewski, Cristante, Veretout, Karsdorp, Mkhitaryan, Zaniolo, Abraham

Escalação da Bologna: Skorupski, Soumaoro, Medel, Theate, Schouten, Domínguez, De Silvestri, Soriano, Hickey, Arnautovic e Barrow

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

