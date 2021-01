Atalanta x Cagliari: onde assistir ao jogo da Copa da Itália (14/01)

Pelas oitavas de final da Copa da Itália, Atalanta e Cagliari se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 17h15, no Estádio Atleti Azzurri d’Italia. A partida é única, ou seja, quem vencer está classificado para as quartas de final contra Lazio ou Parma. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Atalanta x Cagliari: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN, às 17h15 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes nesta temporada?

Ambas as equipes disputam a elite do futebol italiano. A Atalanta aparece em 5º lugar, contabilizando trinta e um pontos. Com a liderança como principal meta, o time espera conseguir alcançar o líder Milan nas próximas rodadas, mas não tem sido nada fácil. Além disso, tem como ideal garantir uma vaga em competições internacionais. Ademais, enfrenta o Braga na Liga Europa.

Enquanto isso, o Cagliari passa por uma difícil situação, já que ocupa a 16ª posição na tabela com catorze pontos, ou seja, próximo da zona do rebaixamento. Se não conseguir a recuperação nos jogos seguintes, tem a possibilidade de permanecer na degola e assustar os torcedores. Por fim, não joga competições internacionais.

Prováveis escalações de Atalanta x Cagliari

A equipe da casa tem apenas dois jogadores lesionados fora do plantel. Pašalić e Ruggeri não aparecem na lista de convocados para o confronto de hoje e então, por isso, são baixas.

Provável Atalanta: Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Zapata e Ilicic.

Enquanto isso, para o time visitante, Faragò, Luvumbo e Klavan treinaram separadamente e por isso não devem entrar em campo hoje.

Provável Cagliari: Cragno; Walukiewicz, Godin, Lykogiannis, Pisacane; Marin, Oliva, Nainggolan, Sottil; Pedro, Simeone.

Confira os jogos da Copa da Itália

Além disso, as oitavas de final da Copa da Itália seguem com outros jogos na semana. Ademais, todos eles possuem transmissão do streaming DAZN, ou seja, não na TV.