Juventus vence Genoa por 3 a 2 e avança na Copa da Itália

Por 3 a 2, com gol nos acréscimos de jogo, a Juventus venceu o Genoa nesta quarta-feira (13), no Juventus Stadium, em partida válida pelas oitavas de final da Copa da Itália. Agora, o time enfrentará Sassuolo ou Spal nas quartas de final. Então, veja como foi a partida.

Com Cristiano Ronaldo entrando em campo apenas na segunda etapa de jogo, Kulusevic e Morata abriram o placar para a Juve. Em seguida, Czyborra e Melegoni deixaram tudo igual. Na prorrogação, Rafia deu a classificação ao time de Turim.

Juventus e Genoa na Copa da Itália

A Juventus precisou de dois minutos para abrir o placar. Ao receber passe de Chiellini, de volta ao elenco principal após longo período de recuperação, Kulusevic aproveitou e inflou as redes do goleiro Paleari. A partir daí, a equipe de Turim dominou a etapa por completo.

Morata ampliou o resultado aos 23 minutos, deixando Paleari sem chances de defesa. Entretanto, minutos depois, a resposta do Genoa veio com Czyborra cabeceando para o gol do experiente Buffon, descontando. Até o apito para o intervalo, a Juve teve outros dois gols cancelados.

Então, na segunda etapa, o jogo ficou equilibrado, com boas chances para os dois times. Morata continuou a pressionar a defesa dos visitantes, enquanto Pjaca mandou um forte chute na trave de Buffon. Ademais, Melegoni conseguiu empatar, levando a decisão para os acréscimos e, se necessário, penalidade máxima. Cristiano Ronaldo entrou, tendo boas tentativas, mas sem sucesso.

Foi assim que o jovem de apenas 21 anos tornou-se herói dos torcedores da Juve. Na prorrogação, Hamza Rafia marcou o terceiro gol do time anfitrião, carimbando o passaporte para as quartas de final na Copa da Itália por 3 a 2 diante do Genoa.

Escalações:

Juventus: Buffon; Dragusin, Demiral, Chiellini; Bernardeschi, Bentacur, Arthur, Wesley; Kulusevic, Morata, Portanova.

Genoa: Paleari; Goldaniga, Dumbravanu, Bani; Melegoni, Rovella, Lerager, Ghiglione, Czyborra; Pjaca, Scamacca.

Próximo compromisso de Juventus e Genoa

Ademais, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano, as equipes entram em campo apenas no domingo (17). O Genoa visita a Atalanta, às 14h. Enquanto isso, a Juventus enfrenta a Inter de Milão, em confronto direto pela liderança, às 16h45.