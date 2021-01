Atalanta x Lazio: onde assistir ao jogo da Copa da Itália (27/01)

Atalanta e Lazio se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 13h45, no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, pelas quartas de final da Copa da Itália. Em jogo único, quem vencer o confronto garante a classificação para a próxima fase. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Atalanta x Lazio: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN às 13h45 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Atalanta x Lazio

A escalação da Atalanta deve ser a mesma da rodada passada do Campeonato Italiano. Entretanto, Hateboer é o único que não aparece na lista de convocados divulgada pelo site oficial do clube.

Possível Atalanta: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Palomino, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Zapata, Ilicic.

Luiz Felipe segue como o desfalque principal para o time da Lazio. Quanto à escalação, o técnico Simone Inzaghi deve colocar em campo os mesmo jogadores.

Possível Lazio: Pepe Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Akpa, Marusic; Immobile, Correa.

Confrontos das quartas pela Copa da Itália

Ademais, todos os confrontos já estão definidos para as quartas da Copa da Itália. Então, confira os jogos e horários de cada um.

Inter de Milão 2 x 1 Milan

SPAL x Juventus – 16h45

Napoli x Spezia – Quinta-feira (28) – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

Ocupando a 5ª posição do Campeonato Italiano está a Atalanta, com trinta e seis pontos no total. Na rodada do fim de semana, a equipe venceu o líder Milan e agora chega com todo gás necessário para enfrentar o jogo decisivo. Dessa maneira, possui dez vitórias, seis empates e três derrotas. Ademais, enfrenta o Braga na Liga Europa.

Logo atrás vem a Lazio, em 7º lugar com trinta e quatro. Entretanto, brigando pelas primeiras posições da classificação, a equipe precisa vencer nas próximas rodadas se quiser garantir a sua vaga para competições internacionais na temporada que vem.