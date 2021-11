Athletic Bilbao x Granada: onde assistir, horário e escalações (26/11)

Abrindo a décima quinta rodada do Campeonato Espanhol, as equipes de Athletic Bilbao x Granada se enfrentam nesta sexta-feira, 26/11, a partir das 17h (horário de Brasília) realizado no Estádio de San Mamés. Saiba as principais informações para assistir ao jogo.

Onde assistir Athletic Bilbao x Granada: O jogo entre Athletic Bilbao e Granada hoje terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na TV aberta disponível em operadoras, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio de San Mamés, cidade de Bilbao, na Espanha

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

O Bilbao faz uma boa temporada ao aparecer em 8ª posição com dezenove pontos, ou seja, venceu até o momento quatro vitórias, sete empates e teve duas derrotas. Além disse, completou duas rodadas sem ganhar na última rodada e por isso, tem que conseguir os três pontos para alcançar o mais alto que puder na tabela.

O Granada, por outro lado, vem de uma goleada para o Real Madrid no último fim de semana. Dessa maneira, buscando se recuperar para principalmente se afastar da zona de rebaixamento, os visitantes precisam ganhar o duelo de hoje para quem sabe subir na classificação do Campeonato Espanhol. Neste momento, aparece em 17º com onze pontos.

Escalações de Athletic Bilbao x Granada:

Para os anfitriões, os seguintes jogadores Nolaskoain, Vivian, Yuri e Villalibre não aparecem na convocação de jogadores do técnico Marcelino.

Os visitantes, por outro lado, não pode contar com Monchu, expulso na última rodada, Lozano, Milla e Duarte, lesionados.

ATHLETIC BILBAO: Unai Simón; Núñez, Balenziaga, Álvarez, Lekue; Vencedor, Berenguer, García, Muniain; Raúl García, Williams

GRANADA: Maximiano; Quini, Abram, Sánchez, Neva; Rochina, Montoro, Gonalons; Soro, Molina, Suárez

