Atlético de Madrid x Celta de Vigo: onde assistir e escalações (08/02)

Encerrando a 22ª rodada do Campeonato Espanhol nesta segunda-feira (08), as equipes do Atlético de Madrid e Celta de Vigo se enfrentam no Estádio Wanda Metropolitano, às 17h. Líder, o time comandado por Diego Simeone pode aumentar a vantagem na liderança. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Atlético de Madrid x Celta de Vigo: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Atlético de Madrid x Celta de Vigo

Dois jogadores testaram positivo para covid-19 na última semana. De acordo com o boletim médico publicado no site oficial do clube, Dembélé e João Felix estão isolados. Carrasco e Hermoso também estão fora pelo mesmo motivo.

Possível Atléti: Oblak; Savic, Felipe, Gimenez; Llorente, Torreira, Saul, Koke, Lemar; Correa, Suarez.

O Celta de Vigo perde duas opções para o confronto de hoje, já que Sergio Álvarez e Juncá estão fora da lista de convocados por lesão. David Costas e Jorge Sáenz não foram convocados.

Possível Celta de Vigo: Blanco; Martin, Murillo, Araújo, Mallo; Tapia, Béltran, Mendez, Nolito; Iago Aspas, Santi Mina.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, o fim de semana também trouxe outros jogos pela vigésima segunda rodada do Campeonato Espanhol. Confira então os resultados de cada um. .

Alavés 1 x 0 Real Valladolid

Levante 2 x 2 Granada

Huesca 1 x 3 Real Madrid

Elche 2 x 2 Villarreal

Sevilla 3 x 0 Getafe

Real Sociedad 4 x 1 Cádiz

Ath. Bilbao 1 x 1 Valencia

Betis 2 x 3 Barcelona

Osasuna 2 x 1 Eibar

Como estão as equipes nesta temporada?

Em primeiro lugar no Campeonato Espanhol está o Atleti, contabilizando cinquenta pontos. Portanto se vencer o confronto de hoje, aumenta para dez pontos a diferença com o vice-líder. Na temporada atual, o time da capital espanhola venceu dezesseis jogos, empatou dois e perdeu assim somente um. Por fim, enfrenta o Chelsea nas oitavas da Champions League.

Com a chegada de Eduardo Coudet, a equipe do Celta conseguiu subir na tabela e escapar da zona de rebaixamento. Em 11ª posição com vinte e cinco pontos, o time almeja conseguir uma vaga em competições internacionais na próxima temporada seja como for. Dessa maneira, possui seis vitórias, sete empates e oito derrotas.