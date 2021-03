Atlético-MG x Coimbra (19/3): onde assistir e horário do jogo de hoje

Atlético-MG e Coimbra se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 17h30 (horário de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Mineiro 2021, no Estádio do Mineirão. Líder do Estadual, o Galo segue com 100% de aproveitamento e em quatro jogos, venceu todos os duelos. Por outro lado, a Laranja Mecânica segue sem vencer na competição e amarga a penúltima posição do campeonato.

Os atleticanos seguem imbatíveis neste Campeonato Mineiro. Isso porque na rodada de estreia o clube passou pelo URT por 3 a 0. Na sequência, vitórias diante da Tombense e Uberlândia, por 2 a 1 e 4 a 0, respectivamente. Por fim, na última rodada o Galo conquistou o triunfo contra a Patrocinense, por 3 a 1. No total, o clube fez 12 gols, mas sofreu apenas dois.

Já o Coimbra continua sem conseguir os três pontos no Estadual. Na primeira rodada, até empatou com o Pouso Alegre, em 0 a 0. No entanto, na sequência perdeu para a Patrocinense pelo placar mínimo e empatou com a Tombense na terceira rodada. Em seu último compromisso, perdeu então para o Boa Esporte por 2 a 1.

Onde assistir Atlético-MG x Coimbra?

O confronto entre Atlético-MG e Coimbra não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o torcedor pode acompanhar o duelo no Premiere, pelo pay-per-view.

Para quem quiser ser cliente do canal pay-per-view, há então quatro tipos de pacotes, que variam de R$59,90 a R$99,90.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Onde será e horário de Atlético-MG x Coimbra ?

A partida entre os clubes é de mando dos atleticanos, por isso, o confronto será realizado no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG). A princípio, o jogo ocorreria às 21h30, no entanto com o toque de recolher estabelecido pelo governo mineiro, o duelo foi antecipado para às 17h30 (horário de Brasília).

Quais as prováveis escalações?

A provável escalação do Atlético-MG : Rafael, Mariano, Igor Rabello, Gabriel, Dodô, Dylan, Zaracho, Calebe, Hulk, Marrony e Tardelli.

: Rafael, Mariano, Igor Rabello, Gabriel, Dodô, Dylan, Zaracho, Calebe, Hulk, Marrony e Tardelli. A provável escalação do Coimbra: Jori; Filipi, Augusto, Carciano e Lucas Hipólito; Gustavo Crecci, Kauê e Marquinho; Klysman, Guilherme Santos e Rafhael Lucas.

Quais os jogos da 5ª rodada do Campeonato Mineiro?

Boa Esporte 1 x 0 Uberlândia

Atlético MG x Coimbra – 17h30

Sábado

Athletic Club x Pouso Alegre – 15h

Domingo

URT x Caldense – 16h

América MG x Cruzeiro – 16h

Tombense x Patrocinense – 17h

