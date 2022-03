Audax x Nova Iguaçu onde assistir e horário ao vivo (19/03/22)

Audax x Nova Iguaçu se enfrentam neste sábado, a partir das 15h30, no Estádio Municipal Jair Carneiro Toscano de Brito, em Angra dos Reis, pela semifinal da Taça do Rio no Campeonato Carioca de 2022. Dessa maneira, confira a seguir onde assistir ao vivo o jogo.

Para chegar até aqui, o elenco do Audax terminou em oitavo lugar na tabela com 11 pontos, enquanto o time do Nova Iguaçu marcou 14 pontos em quinto lugar.

Audax x Nova Iguaçu onde assistir

A partida entre Audax e Nova Iguaçu hoje vai passar ao vivo no streaming Cariocão Play, a partir das 15h30 (Horário de Brasília).

A plataforma do Cariocão Play, com responsabilidade da FERJ, está disponível para assinatura no site oficial (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo pelos valores R$ 27,90 e R$49,90.

O streaming também aparece em operadoras de TV por assinatura em forma de canais. Para ter acesso, basta entrar em contato com a operadora.

Escalações

Provável Audax: Max; Lucas Mota, Thiangão, Thomás, Junior; Romarinho, Maxwell, João Victor; Lessa, Hugo Sanches, Fidel

Provável Nova Iguaçu: Luiz Henrique; Vinicius, Gabriel Pinheiro, Nathan, Rafinha; Abuda, Vandinho, Andrey; Yan, Rodrigo Andrade, Samuel

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do Audax fez uma belíssima campanha para conquistar o seu lugar na Taça Rio deste ano. O grupo permaneceu no meio da tabela durante toda a competição e, pela reta final, garantiu-se em oitavo lugar com 11 pontos, ou seja, venceu três partidas, empatou duas e perdeu seis.

Enquanto isso, o Nova Iguaçu terminou a primeira fase do Campeonato Carioca em quinto lugar com 14 pontos, isto é, venceu quatro jogos, empatou dois e perdeu os outros cinco que disputou. Agora, pela semifinal da Taça Rio, vai em busca do título para fechar o estadual na temporada com chave de ouro.

A última vez que Audax e Nova Iguaçu se enfrentaram aconteceu em 26 de janeiro de 2022, pela primeira fase do Campeonato Carioca desde mesmo ano, ou a Taça Guanabara.

Os dois times ficaram no empate por 0 a 0, onde apenas um ponto foi atribuído para ambos pela igualdade no placar.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo.

