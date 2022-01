Avaí x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações hoje – 26/01

Disputando a segunda rodada do Campeonato Catarinense, o confronto chamado de clássico entre Avaí x Chapecoense acontece nesta quarta-feira, 26/01, a partir das 21h30 (horário de Brasília), jogando na Arena Ressacada. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo de hoje entre Avaí x Chapecoense.

Onde assistir ao jogo do Avaí x Chapecoense hoje O jogo vai passar na TV NSports, plataforma de streaming disponível online com cobertura completa para todo o Brasil.

O serviço de streaming está disponível apenas no site oficial (www.tvnsports.com.br) por diferentes valores na opção de compra. No entanto, o OneFootball também vai disponibiliza a imagem do jogo em seu aplicativo.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: TV NSports e OneFootball

Escalações de Avaí e Chapecoense

Em clássico do futebol catarinense, as duas equipes prometem deixar a disputa acirrada e pegando fogo em todos os momentos.

Reginaldo, da Chape, foi expulso na rodada passada e por isso não joga hoje.

Provável escalação do Avaí: Douglas; Matheus Ribeiro, Fagner Alemão, Arthur Chaves, Diego Mattos; Bruno Silva, Marcos Serrato, Lourenço; Renato, Quirino, Copete

Provável escalação de Chapecoense: João Paulo; Rodnei, Frazan, Busanello, Fernando; Marcelo Santos, Guedes, Sousa, Pablo; Tiago Real, Perotti

Como estão as equipes no Campeonato Catarinense?

O Avaí tropeçou na primeira rodada e ficou no empate sem gols diante do Marcílio Dias. Agora, em clássico do futebol catarinense e jogando em casa, o elenco deve se esforçar para extrair os três pontos do confronto para, quem sabe assim, subir na classificação, já que aparece em 8ª posição com 1 ponto apenas.

Do outro lado, a Chapeocoense foi uma das poucas equipes que conquistou a vitória em seu favor. Por 1 a 0, bateu o time do Barra jogando em casa. Em terceiro lugar na classificação com 3 pontos, o elenco verde pretende entrar novamente em campo nesta quarta confiante.

