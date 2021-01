AZ Alkmaar x Ajax (31/01): onde assistir ao jogo do Campeonato Holandês

O AZ Alkmaar recebe neste domingo (31), às 12h45, o Ajax no AFAS Stadion, pela 20ª rodada do Campeonato Holandês. Líder com quarenta e sete pontos, o time visitante busca aumentar a vantagem na liderança enquanto o AZ quer diminuir a diferença. Então, saiba onde assistir ao vivo.

AZ Alkmaar x Ajax: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal ESPN, na tv fechada, às 12h45 (Horário de Brasília).

+ David Neres: conheça o fenômeno do Ajax, cria da base do São Paulo

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Possíveis escalações de AZ Alkmaar x Ajax

A dupla Myron Boadu e Jordy Clasie aparece como dúvida no time titular, já que sofreram no jogo passado saindo com problemas musculares. Já Svensson é esperado para retornar ao elenco principal. O capitão Koopmeiners, mesmo com o braço quebrado, vai entrar para defender o AZ.

Possível AZ: Bizot; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, Koopmeiners, Stengs; Guðmundsson, Aboukhlal, Karlsson.

A equipe do Ajax não possui nenhuma nova lesão em seu plantel e por isso deve entrar em campo neste domingo com a mesma escalação da rodada passada.

Possível Ajax: Onana; Mazraoui, Tagliafico, Blind, Schuurs; Gravenberch, Álvarez; Klaassen, Promes, Antony, Haller.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Holandês

Além disso, outros jogos acontecem neste domingo pela vigésima rodada do Campeonato Holandês. Então, saiba quais são os jogos e horários.

Heracles 1 x 0 Groningen

Utrecht 3 x 3 Zwolle

Fortuna Sittard 3 x 2 VVV

Vitesse 1 x 1 RKC

Twente x Heerenveen – 08h15

Willem II x Emmen – 10h30

Feyenoord x PSV – 10h30

Den Haag x Sparta Roterdã – 12h45

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe anfitriã ocupe nesse momento o 4º lugar com trinta e sete pontos. Se vencer o confronto de hoje, pula para quarenta, ou seja, apenas sete pontos. Todavia, venceu dez jogos, empatou sete e perdeu apenas dois.

Enquanto isso, o Ajax está em primeiro lugar do Campeonato Holandês com quarenta e sete pontos. A vitória no confronto de hoje pode definir se a equipe de Amsterdam aumenta a vantagem com o vice-líder, o PSV. Dessa maneira, venceu quinze jogos, empatou dois e perdeu também apenas dois. Por fim, enfrenta o Lille na segunda fase da Liga Europa.