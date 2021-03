Azerbaijão x Sérvia: onde assistir ao jogo das Eliminatórias – 30/03

Azerbaijão e Sérvia se enfrentam nesta terça-feira (30) a partir das 13h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Baku, em jogo da terceira rodada do grupo A nas Eliminatórias da Copa 2022. Quem vencer, garante vantagem no confronto. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Com apenas uma partida jogada, a Seleção do Azerbaijão entra em campo buscando o seu primeiro ponto depois de ser derrotado por Portugal na primeira rodada. Entretanto, mesmo se não conseguir a vaga direta, ainda pode brigar pela repescagem.

Do outro lado, a Sérvia aparece em primeiro lugar no grupo A, empatando com Portugal com quatro pontos cada. Agora, tem que ganhar o jogo de hoje de qualquer maneira e torcer por uma derrota dos portugueses também nesta terça para obter a vantagem na liderança e isolar-se dos rivais.

Azerbaijão x Sérvia: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Possíveis escalações de Azerbaijão x Sérvia

Possível Azerbaijão: Mahammadaliyev; Krivotsyuk, Badalov, Guseynov, Medvedev; Mustafayev, Mahmudov, Huseynov, Salahli; Ghorbani, Emreli.

Possível Sérvia: Dmitrovic; Ristić, Mitrovic, Pavlovic; Lazovic, Milinkovic, Kostic, Gudelj; Tadic, Vlahovic, Mitrovic.

Classificação do grupo A nas Eliminatórias da Copa

Em primeiro lugar estão Sérvia e Portugal, com quatro pontos cada. Enquanto isso, Luxemburgo vem logo atrás com três, enquanto Azerbaijão e Irlanda seguem zeradas.

