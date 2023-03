Que horas é o jogo da Sérvia x Lituânia nas Eliminatórias da Euro - 24/03/23

Pelo jogo da primeira rodada do grupo G nas Eliminatórias da Eurocopa, a Lituânia visita a Sérvia nesta sexta (24), no Estádio Estrela Vermelha, em Belgrado. O pontapé inicial vai ser às 16h45 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo no Brasil.

Os times estão no grupo G ao lado de Bulgária, Hungria e Montenegro. Serão dez rodadas em pontos corridos, onde os dois melhores garantem vaga na Eurocopa.

Qual canal vai passar o jogo da Sérvia x Lituânia hoje

O SporTV 2 e o GloboPlay vão transmitir o jogo da Sérvia x Lituânia para todo o Brasil. Só assinantes podem assistir ao futebol internacional hoje.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, entre em contato com o seu operador para adquirir a programação de canais de esportes.

O GloboPlay pode ser acessado no aplicativo do celular, tablet smartv ou no computador.

Quantos classificam nas eliminatórias da Euro?

Vinte seleções se classificam por terminarem em primeiro e segundo lugar nos grupos da primeira fase nas eliminatórias.

Enquanto isso, na repescagem, três vagas são distribuídas para aqueles que não conseguiram brigar durante a fase de grupos da competição.

A Eurocopa 2024 será realizada entre 14 de junho a 14 de julho de 2024, na Alemanha.

Destaque da Sérvia

A seleção da Sérvia não tem somente uma estrela no elenco, mas vários jogadores que compõem o meio de campo e justamente o ataque, conhecido por dar trabalho para o Brasil durante a fase de grupos na Copa do Mundo.

Vlahovic, jogador da Juventus, Mitrovic, Tadic, Milinković-Savić e Kostic são os destaques do grupo sérvio. No entanto, é necessário esperar até o horário da partida para saber se os atletas serão utilizados ou não como titulares.

No último jogo da Sérvia, contra os Estados Unidos em janeiro, amistoso, o treinador Dragan Stojković utilizou peças completamente diferentes.

