Bahia x Botafogo-PB – 6/3/2021: onde assistir o jogo hoje

Bahia x Botafogo se enfrenram neste sábado 6/3, pela segunda rodada da Copa do Nordeste 2021. Logo depois de vencer o Salgueiro por 3 a 2, na estreia do torneio, o Tricolor vai em busca de manter o 100% na competição. Jogando em Salvador, as equipes se enfrentam às 18h15, no Estádio Pituaçu.

Bahia x Botafogo: onde assistir?

O confronto entre Bahia e Botafogo-PB não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o torcedor pode acompanhar a partida pela plataforma streaming do Nordeste FC. Mas, o sistema de pay-per-view da plataforma é paga, e os valores são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

📺 Assim como a estreia, nosso 2º jogo na Lampions só será exibido pelo @NordesteFC__, novo nome do LiveFC, que agora também é canal pay-per-view nas operadoras Sky e Net/Claro. Sócio tem 25% de desconto no pacote mensal com o cupom STBAHIA! Assine aqui ➡️ https://t.co/uBRFoWUWx2 pic.twitter.com/B6ueVI45nY — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) March 5, 2021

Como Bahia e Botafogo-PB chegam para o jogo?

Líder do Grupo A, o Bahia venceu na estreia da Copa do Nordeste, diante do Salgueiro por 3 a 2. Com uma campanha de média para ruim no Campeonato Brasileiro, o Tricolor brigou até as últimas rodadas para evitar o rebaixamento, mas conseguiu permanecer na primeira divisão e ainda garantiu vaga na Copa Sul-americana.

No entanto, os baianos chegam ao jogo logo depois de derrota no Campeonato Cearense. Na última quarta (2), o clube sofreu o revés para o Unirb, por 3 a 0, na terceira rodada do Estadual.

Já o Botafogo da Paraíba estreou com empate na Copa do Nordeste. O clube ficou no 0 a 0 contra o 4 de julho e busca sua primeira vitória no torneio, no jogo contra o Bahia. Com apenas um ponto, o alvinegro da estrela vermelha ocupa então a sétima colocação do Grupo B. No Brasileiro, o clube disputou a Série C, mas não passou da primeira fase da competição.

Jogos da 2ª rodada da Copa do Nordeste

Ceará x Vitória – 16h

CRB x Sport – 16h

Bahia x Botafogo-PB – 18h15

Treze x Altos – 18h15

Sampaio Corrêa x Fortaleza – 20h30

Domingo (7)

4 de julho x Salgueiro – 15h30

Santa Cruz x ABC – 16h

Confiança x CSA – 20h

