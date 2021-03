Pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona venceu a Real Sociedad por 6 a 1 e reassumiu a vice-liderança da La Liga. Com dois gols de Dest, dois de Messi, e um de Dembelé e Griezmann, a equipe catalã goleou a La Real jogando no Estádio Municipal de Anoeta, em San Sebastián, em confronto que marcou mais um recorde do camisa 10 argentino.

Barcelona e Real Sociedad, como foi o jogo?

Jogando fora de casa, o Barcelona buscou os três pontos para reassumir o segundo lugar da La Liga. Aos 36 minutos, Griezmann inaugurou o marcador. O lateral Alba cruzou na área e Dembélé bateu de primeira. O goleiro Remiro defendeu, mas a bola ficou para o francês, de esquerda, abrir o placar. Ex-Real Sociedad, o meia comemorou discretamente o tento anotado.

O gol animou os catalães, que cinco minutos depois, fizeram mais um. Messi avançou em jogada individual e rolou para Dest, sozinho, bater cruzado. No entanto, o lateral marcou mais um. No início do segundo tempo, o camisa 2 recebeu de Jordi Alba, logo depois de linda jogada, e marcou seu segundo gol no confronto.

Faltava o gol do camisa 10, mas três minutos depois, Messi fez o dele. Após receber lançamento de Busquets, o argentino tocou na saída do goleiro Remiro para anotar o quarto gol da partida. Com a goleada, Koeman começou a rodar o elenco, mas o clube manteve o ritmo. Aos 25 minutos, Dembélé recebeu na esquerda, limpou a marcação e chutou cruzado para balançar as redes novamente.

Embora a derrota já estivesse praticamente garantida, a Real Sociedad conseguiu diminuir o marcador com Barrenetxea. O camisa 22 começou a jogada no meio de campo e tocou para Carlos Fernandes, que devolveu para o meia bater cruzado, da intermediária, fazer o gol de honra da equipe.

Por fim, Messi fechou a contagem e anotou o sexto gol do Barcelona. Logo depois de troca de passes entre o argentino, Alba e Trincão, o camisa 10 recebeu e bateu de primeira para encerrar o marcador. Final Barça 6 a 1 na Real Sociedad.

Qual o recorde de Messi pelo Barcelona?

Com o confronto entre Barcelona e Real Sociedad, Messi chegou ao recorde de 768 jogos pela equipe catalã, e se isolou na liderança como atleta que mais vezes jogou pelo clube. Com os números, o camisa 10 ultrapassou o espanhol Xavi, que detinha 767 jogos com a camisa da equipe.

Jogadores com mais jogos pelo Barcelona

Messi – 768 partidas

– 768 partidas Xavi – 767 partidas

Iniesta – 674 partidas

Puyol – 593 partidas

Quais os próximos os jogos ?

Logo depois da goleada por 6 a 1, o Barcelona retorna a campo no dia 5 de abril, pela La Liga, para enfrentar o Real Valladolid. Já a Real Sociedad enfrenta o Athletic Bilbao, também pelo Campeonato Espanhol, mas no dia 7 de abril.

+ Copa do Brasil 2021: onde assistir, premiação e regulamento