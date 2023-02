Jogo do Barcelona x Cádiz ao vivo: como assistir online (19/02/23)

Cinco pontos separam Barcelona, atual líder, do Real Madrid, segundo colocado, no Campeonato Espanhol. O time da Catalunha entra em campo neste domingo, 19 de fevereiro, buscando apenas e exclusivamente a vitória. Com a bola rolando às 17h (Horário de Brasília), o jogo do Barcelona acontece no Camp Nou.

Sob o comando de Xavi, o time culé perdeu somente um jogo na La Liga. Com 56 pontos, contabiliza dezoito vitórias e dois empates. Na última quinta-feira, o Barcelona empatou em 2 a 2 com o Manchester United na segunda fase.

O Cádiz, por outro lado, ocupa a décima sexta posição com 22 pontos, com apenas dois a mais que o primeiro colocado na zona de rebaixamento.

Onde vai passar jogo do Barcelona hoje?

O Star Plus é quem vai transmitir o jogo do Barcelona hoje às 17h, mas nenhum canal de televisão vai exibir a partida no Campeonato Espanhol neste domingo.

O torcedor que quer acompanhar as emoções do embate deve sintonizar o serviço de streaming através do dispositivo móvel. Quem é assinante só precisa acessar com o email e a senha de usuário. Para se tornar membro é só escolher o pacote ideal ao seu bolso no site ou no aplicativo.

Mas como assistir ao Star +? Confira quais são os aparelhos compatíveis com o streaming.

NO COMPUTADOR: Chrome OS, MacOS e Windows PC

NA TELEVISÃO: Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, TVs LG e Samsung

NO VIDEOGAME: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S

NO CELULAR E TABLET: Tablets Amazon Fire, Celulares e Tablets Android e iPhone e iPad

Quantos títulos na La Liga tem o Barcelona?

La Liga, a principal liga de futebol espanhola, foi formada em 1929, e o Barcelona conquistou o título na temporada inaugural da liga. O clube venceu a La Liga 26 vezes e nunca foi rebaixado para uma divisão inferior.

No exterior, o Barcelona conquistou a Taça das Taças da Europa quatro vezes (1979, 1982, 1989 e 1997), a Taça dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões cinco vezes (1992, 2006, 2009, 2011 e 2015) e a União das Supertaça das Associações de Futebol (UEFA) três vezes (1992, 1997 e 2009). Em 2008-09, venceu o campeonato La Liga, a Copa del Rey e o campeonato continental (Liga dos Campeões) para se tornar o primeiro time espanhol a conquistar esta "tripla", feito que repetiu em 2014-15.

Quando é o segundo jogo contra o Manchester United?

O jogo de volta entre Manchester United e Barcelona na segunda fase da Liga Europa está marcado para a próxima quinta-feira, 23 de fevereiro, às 17h (Horário de Brasília), no Old Trafford, na Inglaterra.

O primeiro embate entre as equipes terminou em empate, 2 a 2. Com tudo em aberto, quem vencer garante a vaga nas oitavas de final da Liga Europa, a competição secundária da UEFA.

Em caso de novo empate, a prorrogação será iniciada. Se a igualdade persistir, aí a disputa de pênaltis vai determinar quem avança.

Data: Quinta-feira, 23/02

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra

Onde assistir: TV Cultura, ESPN e Star +

