Barcelona x Alavés: onde assistir ao jogo do Espanhol (13/02)

Barcelona e Alavés se enfrentam neste sábado (13), às 17h, no Camp Nou, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. Enquanto uma equipe briga pela liderança, a outra precisa somar pontos de qualquer maneira para escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Barcelona x Alavés: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, a partir das 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Barcelona x Alavés

A equipe do Barcelona continua com muitas baixas no plantel. Ansu Fati, Piqué, Coutinho, Sergi Roberto e Araujo seguem lesionados. Entretanto, Dest e Miralem Pjanic seguem treinando para seguir a recuperação de lesões.

Possível Barcelona: Ter Stegen; Lenglet, Mingueza, Umtiti, Alba; De Jong, Pedri, Busquets; Trincão, Messi, Griezmann.

Segundo o site oficial do clube, Ximo Navarro não treinou na última sexta (12) e por isso pode ser dúvida. Keller também está fora, enquanto Abqar retornou aos treinos.

Possível Alavés: Pacheco; Padilla, Lejeune, Duarte, Rodríguez; Mendez, Pina, Rioja, Manu García; Lucas Pérez, Joselu.

Confira os jogos do Campeonato Espanhol

Ademais, o fim de semana traz jogos pela vigésima terceira rodada do Campeonato Espanhol. Então, confira todos os jogos e horários.

Celta de Vigo 3 x 1 Elche

Granada x Atlético de Madrid – 10h

Sevilla x Huesca – 12h15

Eibar x Real Valladolid –14h30

Getafe x Real Sociedad – Domingo – 10h

Real Madrid x Valencia – Domingo – 12h15

Levante x Osasuna – Domingo – 14h30

Villarreal x Betis – Domingo – 17h

Cádiz x Ath. Bilbao – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

Em terceiro lugar com quarenta e três pontos, o Barcelona continua vivo na briga pela liderança do Campeonato Espanhol. Além de vencer, precisa torcer por um tropeço do Real Madrid, já que pode terminar a rodada na vice-liderança. Ademais, nas oitavas da Champions League, joga contra o PSG.

Enquanto isso, o Alavés aparece em 16º com vinte e dois pontos. Visando escapar do rebaixamento, o time visitante tem que vencer para somar pontos e, assim, se afastar completamente da parte de baixo. Dessa maneira, venceu cinco jogos, empatou sete e perdeu dez.