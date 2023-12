Barcelona x Almería: onde vai passar o jogo do Barcelona - 20/12

Sem vencer há dois jogos, o Barcelona entra em campo nesta quarta-feira, 20 de dezembro, buscando a recuperação contra o lanterna Almería, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogo do Barcelona começa às 15h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, com transmissão ao vivo.

O duelo não vai ser no Camp Nou porque a casa do Barcelona passa por reformas neste momento.

Quem vai transmitir o jogo do Barcelona hoje?

A partida entre Barcelona e Almería será transmitida no canal ESPN, na TV paga, e no Star Plus, serviço de streaming para assinantes, às 15h, horário de Brasília, para todo o país. Nenhuma emissora com sinal aberto vai exibir o jogo do Campeonato Espanhol nesta quarta-feira.

Responsável pelos direitos de transmissão da La Liga, a ESPN é a única emissora a exibir o jogo do Barcelona e dos outros clubes espanhóis na temporada. O Star+, plataforma de streaming, pode exibir ao vivo a retransmissão do canal.

O Barcelona, quarto colocado com 35 pontos, enfrenta o Almería, lanterna da La Liga, com cinco pontos. O elenco da Catalunha não assume a liderança, mas pode reencontrar o caminho das vitórias na temporada.

Horário: 15h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona

Onde assistir: ESPN e Star+

Do que o Barcelona precisa para assumir a liderança da La Liga?

Com 35 pontos conquistados em 10 vitórias, cinco empates e duas derrotas, o Barcelona ocupa a quarta colocação do Campeonato Espanhol. Empatado com o Atlético de Madrid, a vitória contra o Almería não coloca o time da Catalunha na liderança, mas a diferença com o primeiro colocado Girona cai para seis pontos.

O Barcelona estreou com empate em 0 a 0 com o Girona no Campeonato Espanhol. Venceu a primeira na segunda rodada, contra o Cádiz por 2 a 0, seguindo com o bom desempenho entre as rodadas. Mesmo assim, não conseguiu assumir a liderança da La Liga.

Para assumir a primeira posição, o Barcelona terá que vencer os próximos jogos e torcer por tropeços de Girona, Real Madrid e Atlético de Madrid. Se vencer o Almería, o elenco de Xavi dorme na terceira posição, ultrapassando o time de Diego Simeone.

Na parte de baixo da classificação, o Celta de Vigo é o primeiro da zona de rebaixamento, em 18º com 13 pontos, enquanto o Granada é o penúltimo com oito e o Almería, na lanterna, com cinco.

Quem são os desfalques do Barcelona?

Para o jogo desta quarta-feira, o último do Campeonato Espanhol em 2023, o técnico Xavi não terá o goleiro Ter Stegen, Gavi, Marcos Alonso e Iñigo Martínez, ausentes de longa data, além de Pedri, que sofreu uma pancada no treino e não poderá jogar hoje.

Gaizka Garitano, técnico do Almería, não poderá contar com Robertone, suspenso, e os lesionados Gonzalo Melero, Marezi, Koné e Luis Suárez.

Acompanhe as possíveis escalações de Barcelona e Almería.

Provável escalação do jogo do Barcelona: Peña; Christensen, Koundé, Araújo, Cancelo; Frenkie de Jong, Romeu, Gundogan; João Félix, Yamal e Robert Lewandowski.

Provável escalação do jogo do Almería: Maximiano; Chumi, González, Montes; Pozo, Lopy, Baba, Akieme; Arribas, Embarba e Baptistão.

Histórico de Barcelona e Almería

Em 16 encontros, o Barcelona venceu 13 vezes enquanto o Almería ganhou apenas um, além de dois empates, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt. No quesito gols, o Barça também sai na frente com 47 contra 8 do Almería.

O último duelo entre Barcelona e Almería aconteceu em 26 de fevereiro de 2023, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, na última temporada, com vitória do Almería por 1 a 0, gol de El Bilal Touré. Esta foi a primeira vitória do elenco contra o time da Catalunha.

Lionel Messi é o maior goleador do confronto, com 13 marcações, seguido de Bojan Krkic com cinco, Eto'o com quatro, Pedro com três e Luís Suárez com dois gols, segundo o Transfermarkt.

Próximos jogos do Barcelona

Logo após o apito final no duelo contra o Almería, o Barcelona viaja para os Estados Unidos onde enfrentará o Club América, do México, em amistoso de Natal no Cotton Bowl Stadium, no Texas. Este vai ser o último jogo do Barcelona no ano de 2023.

Após o amistoso, os jogadores entrarão nas férias de Natal, voltando a jogar em janeiro de 2024.

Barcelona x Club América

Data: quinta-feira, 21/12 às 23h (de Brasília)

Local: Cotton Bowl Stadium, no Texas, Estados Unidos

Onde assistir: ESPN e Star+

Las Palmas x Barcelona (Campeonato Espanhol)

Data: quinta-feira, 04/01 às 17h30 (de Brasília)

Local: Gran Canaria Stadium

Onde assistir: ESPN e Star+

Barbastro x Barcelona (Copa do Rei)

Data: domingo, 07/01 às 17h (de Brasília)

Local: Gminny Stadion Sportowy

Onde assistir: ESPN e Star+

