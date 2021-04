Barcelona x Real Valladolid: onde assistir, horário e escalações – 05/04

Barcelona e Real Valladolid se enfrentam nesta segunda-feira (05) a partir das 16h (horário de Brasília), no Camp Nou, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. Enquanto uma equipe busca a liderança, a outra precisa escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Barcelona x Real Valladolid: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Fox Sports, na tv fechada. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 194

CLARO/NET : 73

VIVO: 573

OI TV: 163

Possíveis escalações de Barcelona x Real Valladolid

Possível Barcelona: Ter Stegen; De Jong, Lenglet, Mingueza; Alba, Pedri, Busquets, Dest; Dembelé, Messi, Griezmann.

Possível Real Valladolid: Roberto; Olaza, Yamiq, Janko, Gonzalez; Villa, Alcaraz, Roque Mesa, Plano; Guardiola, Weissman

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Barcelona busca retomar a vice-liderança no Campeonato Espanhol. Se vencer hoje, vai para sessenta e cinco pontos, mantém-se com um de diferença do líder e termina a rodada em segundo lugar, desbancando também o Real Madrid. Em seu plantel, Koeman não tem Ansu Fati, Sergi Roberto, Coutinho, Neto e Pique.

Enquanto isso, o Real Valladolid está em 16º com vinte e sete pontos, brigando para escapar da zona de rebaixamento de qualquer maneira. Por fim, o time visitante possui uma vasta lista de desfalques, sendo Orellana, Roberto Jiménez, Joaquín Fernández, Míchel Herrero, Luis Pérez, Kike Pérez, Kiko Olivas, Jota e Raúl Carnero.

Últimos jogos

A equipe do Real Valladolid entrou em campo pela última vez no dia 20 de março, antes da pausa internacional, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. Em 1 a 1, ficou no empate com o Sevilla.

Por outro lado, o Barcelona goleou o Real Sociedad no domingo, 21, em 6 a 1.

