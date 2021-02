Barnsley x Chelsea (11/02): onde assistir ao jogo da Copa da Inglaterra

Barnsley e Chelsea se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 17h, no Oakwell Stadium, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Em jogo único, quem vencer está classificado para as quartas. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Barnsley x Chelsea: onde assistir ao vivo?

Você pode assistir ao jogo através do serviço de streaming DAZN a partir das 17h(Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Barnsley x Chelsea

A equipe do Barnsley deve entrar em campo nesta quinta com a equipe principal, ou seja, a mesma da rodada passada.

Possível Barnsley: Collins; Andersen, Helik, Sibbick; Brittain, Kane, Mowatt, Styles; Frieser, Woodrow, Chaplin.

Thomas Tuchel, técnico do Chelsea, confirmou em entrevista coletiva que Arrizabalaga estará no gol como titular. Ademais, Timo Werner não viajou com o plantel por lesão na perna.

Possível Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Jorginho, James, Kovacic, Alonso; Mount, Werner, Hudson-Odoi.

Confira os jogos da Copa da Inglaterra

Além disso, outros jogos também acontecem no meio da semana pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Ademais, veja quais são e os horários.

Burnley 0 x 2 Bournemouth

Manchester United 1 x 0 West Ham

Swansea 1 x 3 Manchester City

Leicester 1 x 0 Brighton

Sheffield United 1 x 0 Bristol City

Everton 5 x 4 Tottenham

Wolves x Southampton – 14h30

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Barnsley disputa a segunda divisão do futebol inglês, conhecida como EFL Championship. Neste momento, ocupa a 13ª posição com trinta e seis pontos. Dessa maneira, possui dez vitórias, seis empates e onze derrotas.

Enquanto isso, o Chelsea ocupa a 5ª posição do Campeonato Inglês com trinta e nove pontos. Depois de liderar o torneio por diversas rodadas, a equipe, anteriormente comandada por Frank Lampard, não conseguiu manter o bom desempenho e despencou na tabela. Por fim, na Champions League, vai enfrentar o Atlético de Madrid pelas oitavas.