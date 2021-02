Bayern de Munique x Tigres: onde assistir ao vivo e escalações (11/02)

Bayern de Munique e Tigres se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 15h, no Estádio da Cidade da Educação, no Catar, pela grande final do Mundial de Clubes. Enquanto o time alemão busca o seu segundo título da FIFA, o clube mexicano pode fazer história e conquistar o primeiro. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Bayern de Munique x Tigres: onde assistir?

O jogo válido pela final do Mundial de Clubes não possui transmissão na TV aberta. Entretanto, o canal Sportv, na tv paga, transmite a partida para todo o Brasil a partir das 15h (Horário de Brasília).

+ Cristiano Ronaldo x Neymar: quem é o melhor? veja os números

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Possíveis escalações de Bayern de Munique x Tigres

Boateng não está mais disponível ao técnico Flick. Em entrevista coletiva, o treinador confirmou que o defensor optou por retornar para a Alemanha por motivos pessoais. Tanguy Nianzou e o goleiro Alexander Nübel, lesionados, seguem indisponíveis e Leon Goretzka e Javi Martinez aparecem como dúvidas.

Possível Bayern: Neuer; Pavard, Sule, Alaba, Davies; Kimmich, Roca; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

A equipe mexicana não possui muitas baixas, apenas Nico López não viajou e segue isolado por testar positivo para covid-19.

Possível Tigres: Guzmán; Rodríguez, Reyes, Salcedo, Dueñas; Rafael Carioca, Aquino, Pizarro, Quiñones; González, Gignac.

Jogos do Mundial de Clubes

Ademais, o Palmeiras também entra em campo nesta quinta-feira (11) contra o Al Ahly. Se vencer, a equipe brasileira termina em terceiro lugar o Mundial de Clubes. Então, saiba o horário e onde assistir.

Al Ahly x Palmeiras – 12h – Sportv

Como estão as equipes nesta temporada?

O Bayern de Munique aparece em primeiro lugar no Campeonato Alemão com quarenta e oito pontos. Dessa maneira, possui vantagem de sete pontos com o vice-líder RB Leipzig. Se ganhar o Mundial, o Bayern conquista o sexto título da temporada. Por fim, na Champions League, vai enfrentar a Lazio pelas oitavas de final.

Depois de ganhar pela primeira vez a Liga dos Campeões da CONCACAF, o Tigres chega ao Catar buscando um feito histórico ao clube. Além disso, apenas por chegar até a final já fez história. No Campeonato Mexicano, retorna em campo apenas no dia 18 de fevereiro contra o Cruz Azul.