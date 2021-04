Bayern de Munique x Union Berlin: onde assistir e escalações (10/04)

Bayern de Munique e Union Berlin se enfrentam neste sábado (10), a partir das 10h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Alemão. Se vencer, equipe de Munique aumenta a vantagem que possui na liderança. Então, saiba a seguir onde assistir.

Bayern de Munique x Union Berlin: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular de graça

No site oficial do Onefootball ao vivo

Possíveis escalações de Bayern de Munique x Union Berlin

Possível Bayern de Munique: Neuer; Alaba, Martinez, Boateng, Sarr; Kimmich, Masiala; Müller, Sané, Coman; Choupo-Moting.

Possível Union: Luthe; Friedrich, Knoche, Ryerson, Trimmel; Gentner, Promel, Andrich; Kruse, Ingvartsen, Musa.

Como vem as equipes para o jogo?

Em primeiro lugar no Campeonato Alemão, o Bayern possui sessenta e quatro pontos, ou seja, sete pontos de vantagem com o segundo colocado. Dessa maneira, se vencer hoje e o RB Leipzig tropeçar, consegue aumentar ainda mais a diferença. Então, em seu plantel, Davies está suspenso, enquanto Lewandowski, Gnabry, Tolisso, Süle, Goretzka, Lucas Hernández, Marc Roca e Douglas Costa seguem lesionados.

Enquanto isso, o Union está em 7º com trinta e nove, desempenhando uma boa temporada este ano. Buscando subir ainda mais na tabela para assegurar uma vaga em competições internacionais, o time da capital alemã tem que vencer. Por fim, não pode contar com Awoniyi, Becker, Dajaku e Ujah.

Confira os jogos da rodada no Campeonato Alemão

Pela 28ª rodada, outros oito jogos também acontecem neste fim de semana. Então, saiba quais são os jogos e os horários de cada um.

Werder Bremen x RB Leipzig – 10h30

Hertha Berlin x Borussia Mönchengladbach – 10h30

Eintracht Frankfurt x Wolfsburg – 10h30

Stuttgart x Borussia Dortmund – 13h30

Schalke 04 x Augsburg – Domingo (11/04) – 10h30

Colônia x Mainz – Domingo (11/04) – 13h

Hoffenheim x Bayer Leverkusen – Segunda (12/04) – 15h30

Últimos jogos

No domingo (04), a equipe do Union Berlin entrou em campo pela 27ª rodada do Campeonato Alemão para jogar o Derby de Berlim contra o seu rival, o Hertha. No apito final, a partida terminou em 1 a 1.

Do outro lado, o Bayern foi derrotado em 3 a 2 pelo PSG nas quartas de final da Champions na quarta-feira (07).

Veja também:

Liga Europa: confira os resultados desta quinta-feira (08/04)

Borré na Europa? Entenda a situação do jogador colombiano