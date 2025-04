Jogo é pela semifinal da Taça Portugal com transmissão ao vivo

Benfica hoje: onde assistir o jogo do Benfica x Tirsense na semifinal

A Taça da Liga chega na sua semifinal com o jogo do Benfica e Tirsense, no estádio da Luz, a partir das 16h15 (de Brasília). Para ganhar, o time de Santo Tirso vai precisar de uma virada nunca antes vista na casa das Águias.

Onde vai passar o o jogo do Benfica hoje

O jogo do Benfica x Tirsense hoje tem transmissão no Brasil apenas pela Disney+. Em Portugal, o canal Sport TV 1 exibe a partida para todo o país no horário local, às 20h15.

Contabilizando o mais recente encontro entre o Benfica e o Tirsense, para a Taça de Portugal, as equipas enfrentaram-se 7 vezes. O Glorioso venceu sempre, apontou 25 golos e consentiu apenas dois diante de um rival que competiu 8 vezes no principal patamar do futebol nacional.

O treinador Bruno Lage vai escalar Trubin; Tomás Araújo, Álvaro Fernández (Otamendi) e António Silva; Leandro Santos, Florentino, Aursnes e Dahl; Pavlidis, Akturkoglu (Amdouni) e Bruma (Schjelderup).

Bruno Costa, árbitro da AF Viana do Castelo, foi nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para apitar o Benfica-Tirsense. O juiz vai ter Jorge Fernandes e João Morte como assistentes e João Mendes no papel de quarto árbitro. O videoárbitro (VAR) será Rui Silva, e o assistente (AVAR) Ângelo Carneiro.

Quem são os campeões da Taça de Portugal?

Com 26 títulos, o Benfica é o maior campeão da história da Taça de Portugal, com a vantagem de oito taças com o Porto, segundo colocado na competição.

O elenco dos Dragões tem a oportunidade de descontar a diferença, com 18 títulos. Já o Braga pode conquistar o prêmio de número 4 na história.

Confira a lista completa de todos os campeões.

Benfica – 26 títulos

Porto – 18 títulos

Sporting – 17 títulos

Boavista – 5 títulos

Braga – 3 títulos

Vitória – 3 títulos

CF Os Belenenses – 3 títulos

Académica de Coimbra – 2 títulos

Clube Desportivo das Aves – 1 título

Vitória SC – 1 título

Beira-Mar – 1 título

Leixões – 1 título

Clube Futebol Estrela da Amadora – 1 título

A final da Taça de Portugal de 2025 está marcada para 25 de maio, no Estádio Nacional, em Oeiras.

