Betis x Barcelona: onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol (07/02)

Betis e Barcelona se enfrentam neste domingo (07), às 17h, no Estádio Benito Villamarín, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. Se vencer o confronto de hoje, a equipe da Catalunha termina a rodada na vice-liderança da competição, desbancando o Real Madrid. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Betis x Barcelona: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Betis x Barcelona

A equipe do Betis perdeu recentemente algumas peças fundamentais do elenco. Claudio Bravo, Bartra, Lainez e Dani Martin são alguns dos atletas indisponíveis por lesão.

Possível Betis: Robles; Victor Ruiz, Emerson, Mandi, Moreno; Canales, Guardado; Rodri, Joaquin, Fekir; Borja.

Para o técnico Koeman, os únicos desfalques são Ansu Fati, Piqué, Coutinho e Sergi Roberto, todos lesionados e em recuperação.

Possível Barcelona: Ter Stegen; Lenglet, Dest, Araújo, Alba; De Jong, Pjanic; Dembele, Pedri, Messi, Griezmann.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, o fim de semana também traz outros jogos pela vigésima segunda rodada do Campeonato Espanhol. Confira então os confrontos e os horários de cada um.

Alavés 1 x 0 Real Valladolid

Levante 2 x 2 Granada

Huesca 1 x 3 Real Madrid

Elche 2 x 2 Villarreal

Sevilla 3 x 0 Getafe

Real Sociedad x Cádiz – 10h

Ath. Bilbao x Valencia – 12h15

Osasuna x Eibar – 14h30

Atlético de Madrid x Celta de Vigo – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

Na 7ª posição com trinta pontos, o Betis entra em campo neste domingo com o propósito de garantir os três pontos e, assim, subir na tabela de classificação para alcançar as primeiras posições. Dessa maneira, a equipe anfitriã venceu nove jogos, empatou três e perdeu também nove.

Enquanto isso, o Barcelona tem a chance de terminar o fim de semana em segundo lugar, com quarenta e três no total. Assim, pelo saldo de gols, desbanca o Real Madrid. Dessa maneira, a equipe cule segue sem perder por cinco rodadas. Por fim, nas oitavas da Champions League, joga contra o PSG.