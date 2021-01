Betis x Real Sociedad: onde assistir ao jogo da Copa do Rei (26/01)

Betis e Real Sociedad se enfrentam nesta terça-feira (26), às 17h, no Estádio Benito Villamarín, pelas oitavas de final da Copa do Rei. Em jogo único, quem vencer garante a classificação para as quartas de final da competição. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Betis x Real Sociedad: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal ESPN, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Betis x Real Sociedad

González, Akouokou e Loren Morón, jogadores do time titular do Betis, não foram convocados para a partida de hoje. Com as datas do campeonato nacional, é possível que o objetivo seja poupar atletas.

Possível Betis: Robles; Victor Ruiz, Emerson, Mandi, Montoya; Canales, Joaquin, Guardado, Lainez; Fekir, Sanabria.

Ademais, ao time do Real, todos os jogadores titulares aparecem na lista de convocação divulgada pelo site oficial do clube. David Silva, craque do time, não aparece no plantel.

Possível Real Sociedad: Remiro; Le Normand, Monreal, Gorosabel, Zubeldía; Merino, Guevara, Guridi; Portu, Oyarzabal, Isak.

Confira os jogos das oitavas da Copa do Rei

Além disso, a semana também traz outros jogos pelas oitavas de final da Copa do Rei. Confira então os confrontos e os horários de cada um.

Real Valladolid x Levante – 15h

Girona x Villarreal – 17h

Sevilla x Valencia – Quarta-feira – 15h

Almeria x Osasuna – Quarta-feira – 17h

Rayo Vallecano x Barcelona – Quarta-feira – 17h

Navalcarnero x Granada – Quinta-feira – 15h

Alcoyano x Ath. Bilbao – Quinta-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Betis aparece em 8ª posição da classificação com vinte e sete pontos. Dessa maneira, venceu oito jogos, empatou três e perdeu nove. Assim, se quiser conquistar uma vaga em competições internacionais para a próxima temporada, precisa melhorar o rendimento em campo e vencer as rodadas seguintes.

Por outro lado, o Real Sociedad começou bem a temporada, liderando o Campeonato Espanhol por diversas rodadas com folga. Entretanto, a equipe não conseguiu manter-se no topo e foi destronado pelo Atlético de Madrid. Agora, em 6º lugar com trinta e um, o time busca ocupar de alguma maneira as primeiras posições. Por fim, na segunda fase da Liga Europa, enfrenta o Manchester United.