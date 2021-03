Boa Esporte x Coimbra: onde assistir jogo do Campeonato Mineiro – 12/3

Boa Esporte e Coimbra abrem a 4ª rodada do Campeonato Mineiro de Futebol 2021. Nesta sexta-feira (12), os clubes se enfrentam no Estádio Municipal Prefeito Dilzon Luiz de Melo, popularmente conhecido como Melão, em Varginha, Minhas Gerais, às 19h. Sem vencer ainda na competição, ambas equipes buscam seus primeiros três pontos no Estadual, para fugirem da zona de rebaixamento.

Boa Esporte x Coimbra: onde assistir ao vivo?

Assistir partida entre Boa Esporte x Coimbra: site oficial da Federação Mineira de Futebol (FMF)

A partida entre os clubes, válida pela quarta rodada do Estadual, não terá transmissão da tv aberta. No entanto, a Federação Mineira de Futebol exibe o confronto ao vivo e com exclusividade, em seu site oficial, de forma gratuita.

Como os clubes chegam para o jogo?

Ainda sem vencer na competição, os varginhenses vão em busca então de seu primeiro triunfo no Estadual. Para isso, o clube terá o fator casa para sair vitorioso. Com três jogos disputados, o Boa Esporte soma duas derrotas, um empate, mas nenhuma vitória. Na primeira rodada, o clube sofreu revés para o América-MG por 1 a 0. Logo depois, empatou com o Pouso Alegre e perdeu para o Athletic Club pelo placar mínimo.

Já os contagenses, assim como seu adversário, não venceram nenhuma partida. Na rodada de abertura, o Coimbra empatou em 0 a 0 com o Pouso Alegre. Na sequência, perdeu para o Patrocinense por 1 a 0 e então empatou com a Tombense por 0 a 0.

Onde e quando será o Boa Esporte x Coimbra?

O confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Mineiro será realizado nesta sexta-feira, então dia 12 de março, às 19h (horário de Brasília). Os clubes se enfrenam no Estádio Municipal Prefeito Dilzon Luiz de Melo, popularmente conhecido como Melão, em Varginha, Minhas Gerais

Quais os jogos da 4ª rodada do Campeonato Mineiro?

Boa Esporte x Coimbra – 19h

Sábado

Tombense x URT – 16h

Patrocinense x Atlético-MG – 16h30

América-MG x Caldense – 21h

Domingo

Cruzeiro x Athletic Club – 16h

Segunda

Uberlândia x Pouso Alegre – 16h

