Boa Esporte x Uberlândia hoje (18/03): onde assistir e horário

Boa Esporte e Uberlândia abrem nesta quinta-feira (18) a quinta rodada do Campeonato Mineiro 2021. Às 15h30 (horário de Brasília), a bola rola no Estádio Municipal Prefeito Dilzon Luiz de Melo, conhecido como Melão, em Varginha, no sul do estado de Minas Gerais.

Com vitória na última rodada, os donos da casa ganharam uma sobrevida no Estadual e chegaram ao oitavo lugar, com quatro pontos. Já a equipe de Uberlândia segue na lanterna da competição, com apenas um ponto. Após empate na rodada de estreia, o clube acumula três derrotas seguidas.

Boa Esporte x Uberlândia: como assistir ao vivo

O jogo de abertura da quinta rodada do Campeonato Mineiro não terá transmissão da tv aberta, mas também não terá da fechada. No entanto, o site da Federação Mineira de Futebol – www.futebolmineiro.tv.br – exibe o duelo ao vivo, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Onde será Boa Esporte e Uberlândia ?

O confronto entre os clubes será realizado no campo do Boa Esporte, Estádio Municipal Prefeito Dilzon Luiz de Melo, conhecido como Melão, em Varginha, no sul do estado de Minas Gerais. A partir então das 15h30, a bola rola para as equipes.

Com seu primeiro triunfo no Estadual conquistado na última rodada, o Boa Esporte vai então em busca de emplacar mais uma vitória e se aproximar do G-4. Para conquistar os três pontos, o clube contará com o fator casa, já que jogará em Varginha.

Por outro lado, o Uberlândia segue sem vencer no Estadual de 2021 e amarga a última posição do campeonato. Com apenas um ponto conquistado, o clube empatou na rodada de estreia e depois emplacou três derrotas seguidas.

Tabela da 5ª rodada do Campeonato Mineiro

Boa Esporte x Uberlândia – 15h30

Sexta

Atlético-MG x Coimbra – 17h30

Sábado

Athletic Club x Pouso Alegre – 15h

URT x Caldense – 16h

Domingo

América-MG x Cruzeiro – 16h

Tombense x Patrocinense – 17h

