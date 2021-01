Borussia Dortmund x Augsburg: onde assistir e escalações (30/01)

Borussia Dortmund e Augsburg se enfrentam neste sábado (30), às 11h30, no Signal Iduna Park, pela décima nona rodada do Campeonato Alemão. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela de classificação. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Borussia Dortmund x Augsburg: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball às 11h30 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Borussia Dortmund x Augsburg

A equipe do Borussia Dortmund possui uma vasta lista de desfalques em seu plantel. Nela, constam Thorgan Hazard, Meunier, Schmelzer, Witsel e, Zagadou.

Possível Dortmund: Bürki; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Delaney; Sancho, Reus, Reyna; Haaland

Porém, ao time visitante, apenas Finnbogason e Framberger não estão disponíveis ao técnico Heiko Herrlich.

Possível Augsburg: Gikiewicz; Oxford, Gouweleeuw, Uduokhai; Caligiuri, Strobl, Gruezo, Iago; Hahn, Niederlechner, Richter.

Confira os jogos do Campeonato Alemão

Além disso, o fim de semana também recebe outros jogos pela décima nona rodada do Campeonato Alemão. Ademais, você pode assistir a todos eles através do aplicativo do Onefootball.

Stuttgart 2 x 0 Mainz

Union Berlin x Borussia Monchengladbach – 11h30

Bayern de Munique x Hoffenheim – 11h30

Werder Bremen x Schalke 04 – 11h30

Eintracht Frankfurt x Hertha Berlin – 11h30

RB Leipzig x Bayer Leverkusen – 14h30

Colônia x Arminia – Domingo – 11h30

Wolfsburg x Freiburg -Domingo – 14h

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Dortmund aparece em 7ª posição com vinte e nove pontos. Dessa maneira, venceu nove jogos, empatou dois e perdeu sete. Com os três pontos hoje, pode figurar entre as primeiras posições. Mas, para isso acontecer, precisa também torcer por tropeços dos adversários Wolfsburg, Monchengladbach e Leverkusen. Por fim, joga nas oitavas da Champions League contra o Sevilla.

Enquanto isso, o Augsburg aparece na parte de baixo do Campeonato Alemão, em 12º contabilizando vinte e dois pontos. Ao todo, tem seis vitórias, quatro empates e oito derrotas, portanto se ganhar hoje pula duas posições e se aproxima ainda mais do G4 da competição.