Borussia Dortmund x Greuther Fürth: onde assistir DE GRAÇA – 15/12

As equipes de Borussia Dortmund x Greuther Fürth se enfrentam nesta quarta-feira, 15/12, com a bola rolando a partir das 16h30 (horário de Brasília), pela décima sexta rodada do Campeonato Alemão no Signal Iduna Park. Com transmissão de graça, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Borussia Dortmund x Greuther Fürth: O serviço de streaming OneFootball, disponível somente no site e aplicativos pelo Android e iOS, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Alemão ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, cidade de Dortmund, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em segundo lugar com 31 pontos, o Borussia Dortmund entra em campo nesta quarta-feira precisando da vitória de qualquer maneira para se manter vivo na briga pela liderança. Com a diferença de dez pontos com o Bayern, os anfitriões precisam entrar com toda a força necessária e arrancar os três pontos. Até o momento, o time contabiliza dez vitórias, um empate e quatro derrotas.

Enquanto isso, o Greuther é o atual lanterna do Campeonato Alemão com apenas 4 pontos marcados tendo apenas uma vitória, um empate e treze derrotas ao longo da temporada. Mesmo não sendo o favorito hoje, promete tentar dar trabalho aos anfitriões e, quem sabe assim, garantir a segunda vitória na competição desde que retornou da segunda divisão.

Escalações de Borussia Dortmund e Greuther Fürth:

Akanji, Morey, Moukoko, Reyna, Schmelzer e Unbehaun não estão disponíveis para jogar.

Do outro lado, Funk, Hoogma, Jung, Kehr, Ngankam e Viergever não podem entrar em campo.

Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz; Bellingham, Witsel, Dahoud; Brandt, Haaland, Reus

Greuther Fürth: Burchert; Meyerhöfer, Griesbeck, Bauer, Willems; Seguin, Christiansen, Tillman; Nielsen, Abiama, Hrgota

