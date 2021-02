Borussia Dortmund x Paderborn: onde assistir e escalações (02/02)

Borussia Dortmund e Paderborn se enfrentam nesta terça-feira (02), às 16h45, no Signal Iduna Park, pelas oitavas de final da Copa da Alemanha. Em jogo único, quem vencer o confronto avança para a próxima fase da competição. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Borussia Dortmund x Paderborn: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

+ Erling Haaland: conheça o fenômeno do Borussia Dortmund

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Possíveis escalações de Borussia Dortmund x Paderborn

O site oficial do Dortmund informou que o goleiro Bürki nos próximos 14 dias por uma uma lesão no ombro que sofreu nos treinos pela semana passada. Quanto aos jogadores lesionados, a lista contém os nomes de Thorgan Hazard, Meunier, Schmelzer, Witsel e Zagadou.

Possível Dortmund: Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Schulz; Can, Brandt, Reus; Reyna, Haaland, Sancho.

Ao time visitante, Johannes Dörfler é o principal nome em dúvida neste momento. Ademais, a escalação deve ser a mesma já que o plantel não possui muitos jogadores lesionados.

Possível Paderborn: Zingerle; Ananou (Dörfler), Hünemeier, Schonlau, Collins; Schallenberg, Thalhammer; Führich, Srbeny, Antwi-Adjei; Michel.

Confira os jogos da Copa da Alemanha

Além disso, o meio da semana também recebe outros jogos pelas oitavas de final da Copa da Alemanha. Então, confira todos os confrontos.

Holstein Kiel x Darmstadt 98 – 14h30

Rot-Weiss Essen x Bayer Leverkusen – 14h30

Werder Bremen x Greuther Fürth – 16h45

Wolfsburg x Schalke 04 – Quarta-feira – 14h30

RB Leipzig x Bochum – Quarta-feira – 14h30

Jahn Regensburg x. Colônia – Quarta-feira – 16h45

Stuttgart x Borussia Mönchengladbach – Quarta-feira – 16h45

Como estão as equipes nesta temporada?

Em 6ª posição na Bundesliga com trinta e dois pontos, o Dortmund tem como principal objetivo chegar até a ponta da tabela e desbancar o rival Bayern de Munique. Entretanto, a jornada não tem sido fácil para a equipe amarela, já que mesmo com bom elenco em campo, esbarra em dificuldades e bons oponentes. Por fim, pelas oitavas da Champions League, enfrenta o Sevilla.

Enquanto isso, o Paderborn disputa a segunda divisão do futebol alemão. Neste momento, o time ocupa a 9ª posição com vinte e seis pontos. Dessa maneira, venceu sete jogos, empatou cinco e perdeu também sete. Ademais, com o intuito de voltar para a elite do Campeonato Alemão, o Paderborn precisa vencer todas as próximas rodadas e subir na tabela.