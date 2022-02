Botafogo-SP x Ferroviária: onde assistir, horário e escalações – 01/02

Em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista, as equipes de Botafogo-SP x Ferroviária entram em campo nesta terça-feira, 01/02, com a bola rolando a partir das 21h (horário de Brasília), no Estádio Santa Cruz. Com transmissão, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Botafogo-SP x Ferroviária ao vivo

O jogo do Botafogo-SP e Ferroviária vai passar no pay-per-view Premiere e no streaming TV Paulistão Play ao vivo com cobertura exclusiva às nove da noite. O serviço do Premiere está disponível por assinatura através de operadoras de TV que oferecerem os canais e também no site (www.premiere.globo.com). Já o Paulistão Play é necessário adquirir uma conta através do portal (www.paulistaoplay.com) e assistir aos lances pelo valor de R$34,99 ao mês.

Horário: 21h (horário de Brasília)

LiveStream: Premiere e Paulistão Play

Na última rodada, o time do Botafogo surpreendeu e venceu o Santos jogando fora de casa, na Vila Belmiro, no último sábado pela segunda rodada. Agora, tem outra difícil desafio para continuar crescendo na competição paulista de futebol. Pelo grupo C, está em última posição com 4 pontos depois de vencer uma e perder outra.

Enquanto isso, a Ferroviária aparece em segundo lugar no grupo B com 4 pontos, isto é, também venceu uma partida e perdeu a outra no momento do Paulistão. No confronto de hoje, o elenco de Araraquara pode subir na classificação e se distanciar dos rivais, mas precisa torcer por tropeços pela rodada também.

Escalação de Botafogo-SP e Ferroviária hoje

Nenhuma das equipes tem desfalques para o jogo desta terça-feira no Campeonato Paulista.

Escalação do Botafogo-SP hoje: Deivity; Joseph, Diego Guerra, Joaquim, Marlon; Filipe Soutto, Emerson Santos, Rafael Tavares, Mantaun; Luketa, Dudu

Escalação da Ferroviária hoje: Saulo; Bernardo, Arthur, Didi, João Lucas; Uillian Correia; Marquinhos, Gegê, Murilo Rangel; Netto, Bruno Mezenga

