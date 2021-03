Bragantino-PA x Remo: onde assistir e escalações do Paraense (5/3)

Bragantino-PA e Remo se enfrentam nesta sexta-feira (5), pela 2ª rodada do Campeonato Paraense 2021. Com vitória na estreia do Estadual, os dois clubes buscam o segundo triunfo seguido na competição, às 15h, no Estádio Diogão, em Bragança (PA).

Bragantino-PA x Remo: onde assistir?

Bragantino x Remo – TV Cultura PA

O confronto entre os clubes pela 2ª rodada do Paraense 2021, terá transmissão da tv aberta. Isso porque a TV Cultura, exibe o jogo para o Estado do Pará.

Como as equipes chegam para o jogo?

Logo depois do vice-campeonato na Copa Verde, o Leão Azul venceu o Gavião por 4 a 1, na estreia do Paraense, o Remo tenta conquistar a segunda vitória seguida no Estadual. No Grupo B, a equipe lidera a chave, com três pontos, enquanto seus adversários de grupo perderam na primeira rodada e não pontuaram.

Na escalação da partida, Renan Oliveira pode ser a novidade e fazer sua estreia com a camisa do clube, mesmo não estando 100% em forma.

Já a equipe de Bragança, assim como o Remo, venceu na rodada inaugural do Estadual. A equipe jogou fora de casa, no Estádio Mamazão, diante do Carajás e venceu por 2 a 0. No Grupo A do Paraense, o Bragantino-PA perdeu a primeira posição da chave, nesta quinta (4), logo depois de vitória do Paysandu, diante do Paragominas, por 2 a 0.

- PUBLICIDADE -

No entanto, em caso de vitória no confronto de sexta-feira (5), o clube retoma a liderança do grupo.

Após a goleada na estreia, o Mais Querido vai até o Diogão, em Bragança, para enfrentar o Bragantino, pela 2ª rodada do #Parazão2021. Acompanhe todos os lances ao vivo pela #RemoTV. Bora, Leão! 🦁 ➡️ Garanta seu ingresso virtual: https://t.co/kf5SuYVPjb#OReiDaAmazônia #BRAxREM pic.twitter.com/hYin2wfqH3 — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) March 4, 2021

Quais as prováveis escalações de Bragantino e Remo?

Provável escalação do Remo: Vinícius; Wellington Silva, Fredson, Rafael Jansen, Marlon; Uchôa, Jeferson Lima, Lailson, Dioguinho; Wallace e Renan Gorne.

Provável escalação do Bragantino-PA: a atualizar.

Jogos da 2ª rodada do Campeonato Paraense

Paragominas 0 x 2 Paysandu

Castanhal x Itupiranga

Bragantino x Remo

Tuna Luso x Independente-PA

Gavião x Carajás

Tapajós x Águia de Marabá

- PUBLICIDADE -

+ Lampions League: conheça a origem do apelido da Copa do Nordeste