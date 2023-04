Saiba como assistir ao jogo do Brasil sub 17 hoje. Foto: Reprodução Rafael Ribeiro/CBF

Duelo do Sul-Americano sub 17 será transmitido na TV paga e no serviço de streaming

Brasil x Colômbia hoje: onde assistir o jogo do Brasil sub 17 ao vivo - 03/04

Brasil x Colômbia hoje: onde assistir o jogo do Brasil sub 17 ao vivo – 03/04

Após a vitória contra os chilenos na rodada passada, a Seleção Brasileira volta a jogar nesta segunda-feira (03) pelo Campeonato Sul-Americano sub 17. O jogo do Brasil vai ser contra a Colômbia pela terceira rodada do grupo A, no Estádio Christian Benítez, às 21h (Horário de Brasília). Saiba como assistir ao vivo a partida hoje.

O Brasil ocupa o grupo A ao lado da Colômbia, Chile, Equador e Uruguai.

Assistir o jogo do Brasil sub 17 hoje ao vivo

O jogo do Brasil sub 17 hoje terá transmissão do SporTV e GloboPlay ao vivo nesta segunda-feira. Nenhum canal da televisão aberta vai exibir o duelo.

O canal do SporTV é o único que vai transmitir o confronto da categoria de base para todo o Brasil. O torcedor precisa ter a emissora dentro do pacote.

Outra opção é sintonizar o GloboPlay caso seja assinante. O serviço de streaming está disponível no aplicativo para celular, tablet e smartv.

Grupo A no Sul-Americano

O Brasil empatou na rodada de estreia mas venceu o Chile, enquanto busca se manter na liderança do grupo A. Enquanto isso, Colômbia, Equador, Uruguai e Chile continuam brigando pelas posições que dão a classificação até o hexagonal.

GRUPO A

1 Equador - 4 pontos

2 Brasil - 4 pontos

3 Uruguai - 1 ponto

4 Colômbia - 1 ponto

5 Chile - 0 pontos

Como funciona o hexagonal?

Assim que a quinta rodada da fase de grupos terminar, os seis times avançam para o hexagonal do Sul-Americano da categoria. Novas rodadas serão disputadas em pontos corridos, onde as seleções classificadas vão se enfrentar em turno único.

Ou seja, cada equipe vai se enfrentar apenas uma vez, de acordo com o regulamento. O primeiro colocado será declarado o campeão do Sul-Americano, enquanto os quatro melhores da tabela ganham uma vaga para o Mundial da categoria, marcado para novembro deste ano no Peru.

Como assistir a Libertadores 2023 no Paramount+ na fase de grupos

Escalações de Brasil x Colômbia

Provável escalação do jogo do Brasil: Phillipe Gabriel; João Dalla Corte, Da Mata, Vitor Nunes, João Pedro; Luiz Gustavo, Matheus Ferreira, Rayan Vitor; Dudu, Matheus Reis e Kauã Elias.

Provável escalação do jogo do Colômbia: Breiner Quintana; Elver Steven, Nicola Profeta, Jhoan Hernández, Carlos Manuel; Xavi Rios, Andy Duvan, Juan David, Jordan Barrera; Brayan e Juan David.

Você também vai gostar de ler:

Quando vai ser a final da Copa do Nordeste entre Sport x Ceará