Brasiliense x Santa Maria: onde vai passar, horário e escalações – 30/01

Pela terceira rodada do Campeonato Brasiliense, o confronto entre Brasiliense x Santa Maria acontece neste domingo, 30/01, às 16h (horário de Brasília), jogando no Estádio Abadião. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir ao jogo do Brasiliense hoje O jogo entre Brasiliense e Santa Maria hoje vai passar na TV Brasiliense, no Youtube, com cobertura completa de graça para todo o Brasil de maneira online.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube

Escalação do jogo do Brasiliense x Santa Maria

Sem desfalques no plantel de jogadores, os dois elencos devem entrar em campo neste domingo com as escalações completas.

Provável escalação de Brasiliense: Edmar; Bocão, Badhuga, Railon, Peu; Radamés, Zotti, Bernardo, Luquinhas; Aloísio, Marcão

Provável escalação do Santa Maria:

Como estão as equipes no Brasiliense?

Na quarta posição com 3 pontos, o time do Brasiliense contabiliza até o momento uma vitória e uma derrota no Campeonato Brasiliense. Dessa maneira, jogando em casa neste domingo, espera garantir os três pontos para atingir o topo da classificação e buscar a vaga até a próxima etapa da temporada.

Enquanto isso, o time do Santa Maria vem logo atrás, empatado com o adversário do confronto de hoje, com 3 pontos depois de empatar e ganhar um jogo. Se vencer o duelo, consagra-se em disputar a parte de cima da classificação em busca do passaporte até a fase eliminatória pelo título.

