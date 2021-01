Brentford x Leicester (24/01): onde assistir ao jogo da Copa da Inglaterra

Brentford e Leicester se enfrentam neste domingo (24), às 11h30, no Brentford Community Stadium, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. Em partida única, quem vencer o confronto de hoje garante vaga para a próxima fase da competição inglesa. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Brentford x Leicester: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN às 11h30 (Horário de Brasília).

+ Conheça 5 famosos que são donos de times de futebol

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Prováveis escalações de Brentford x Leicester

Ao time da casa, Ivan Toney e Josh Dasilva cumprem suspensão e por isso não podem jogar. Já Pontus Jansson, Christian Norgaard e Shandon Baptiste estão afastados do plantel devido à lesões.

Provável Brentford: Raya; Dalsgaard, Bech Sorensen, Pinnock, Henry; Ghoddos, Janelt, Jensen; Mbeumo, Forss, Canos.

Em entrevista coletiva, o técnico Brendan Rodgers confirmou que Vardy ficará algumas semanas fora do elenco principal. Além disso, Dennis Praet e Wes Morgan também estão lesionados e com isso estão impossibilitados de jogar.

Provável Leicester: Schmeichel; Fofana, Justin, Castagne, Evans; Ndidi, Tielemans, Albrighton; Maddison, Barnes; Iheanacho.

Confira os jogos da Copa da Inglaterra

Além disso, outros jogos também acontecem neste fim de semana pela quarta fase da Copa da Inglaterra. Ademais, saiba os horários e quais são os jogos.

Chorley 0 x 1 Wolves

Southampton 1 x 0 Arsenal

Brighton 2 x 1 Blackpool

Millwall 0 x 3 Bristol City

Barnsley 1 x 0 Norwich

Sheffield United 2 x 1 Plymouth Argyle

West Ham 4 x 0 Doncaster Rovers

Swansea City 5 x 1 Notthingham Forest

Cheltenham Town 1 x 3 Manchester City

Fulham x Burnley – 11h30

Brentford x Leicester – 11h30

Manchester United x Liverpool – 14h

Everton x Sheff Wed – 17h

Wycombe Wanderes x Tottenham – Segunda-feira – 16h45

Bournemouth x Crawley Town – Terça-feira – 16h

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Brentford disputa a segunda divisão do futebol inglesa, chamada de Championship. Atualmente, aparece em 4º lugar na tabela com quarenta e quatro pontos. Dessa maneira, o propósito do time é garantir a classificação para a elite do Campeonato Inglês.

Enquanto isso, o Leicester está em terceiro lugar na classificação da elite do Campeonato Inglês. Com trinta e oito pontos, o time vem surpreendendo com um futebol inegavelmente bom. Se continuar dessa maneira, pode garantir vaga na Champions League da próxima temporada e, quem sabe, estar na lista de favoritos ao título. Por fim, na segunda fase da Liga Europa, joga contra o Slavia Praga.