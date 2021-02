Cabofriense x Sampaio Correa: onde assistir jogo do Carioca

Cabofriense e Sampaio Correa se enfrentam nesta quarta-feira (17), pela nona e penúltima rodada da fase preliminar do Campeonato Carioca. Jogando no Estádio Correão, às 15h30, os donos da casa vão em busca da liderança da competição. Em caso de vitória, a equipe de Cabo Frio pode roubar o primeiro lugar do Nova Iguaçu ou se aproximar dos adversário e decidir a vaga na última rodada. Já a equipe Campos dos Goytacazes apenas cumpre tabela na competição.

Onde assistir Cabofriense x Sampaio Correa?

A partida entre Cabofriense e Sampaio Correa não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o MyCujoo.TV transmite o confronto para todo o país, pela internet.

Jogos da 9ª rodada do Campeonato Carioca

Cabofriense x Sampaio Correa – 15h30

América x Friburguense – 15h30

Americano x Nova Iguaçu – 15h30

Como Cabofriense e Sampaio Correa chegam para o jogo?

Em segundo lugar no campeonato, o time de Cabo Frio precisa da vitória para continuar sonhando com a classificação. Isso porque o clube atualmente está com 17 pontos, a dois do líder Nova Iguaçu. No entanto, em caso de tropeço e vitória do Laranjão, a possibilidade de vaga para o Estadual pode acabar, pois o clube ficaria a quatro ou cinco pontos de distância dos líderes E, faltando apenas um rodada, não seria possível ultrapassa-los. Já em caso de triunfo, a equipe chega viva na última rodada, para enfrentar justamente os líderes, em jogo com cara de final.

Já o Sampaio Correa não tem mais chances de classificação e por isso jogará a segunda divisão do Estadual Carioca. A equipe está na terceira colocação, mas a oito pontos do Sampaio Correa. Diante deste cenário, o clube apenas cumpre tabela no campeonato.