Cádiz x Atlético de Madrid: onde assistir e escalações do jogo (31/01)

Cádiz e Atlético de Madrid se enfrentam neste domingo (31), às 12h15, no Estadio Ramón de Carranza, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Líder com sete pontos de vantagem, a equipe de Diego Simeone busca aumentar a vantagem na liderança. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Cádiz x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 12h15 (Horário de Brasília).

+ Relembre as finais mais emocionantes da história da Libertadores

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Possíveis escalações de Cádiz x Atlético de Madrid

Ao Cádiz, uma lista de jogadores indisponíveis, sendo Javi Navarro, Quezada, José Mari, Akapo, Augusto e Espino.

Possível Cádiz: Ledesma; Carcelén, Cala, Alcalá, Baró; Aléx, Fali, Jonsson, Salvi; Negredo, Lozano.

O Atlético de Madrid informou em site oficial que Yannick Carrasco e Mario Hermoso testaram positivo para covid-19. Segundo o boletim, ambos os jogadores estão isolados em casa e seguindo todas as orientações de saúde e os protocolos LaLiga.

Possível Atléti: Oblak; Savic, Felipe, Gimenez; Llorente, Koke, Trippier, Vrsaljko, Lemar; João Felix, Suarez.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, o fim de semana também traz outros jogos pela vigésima primeira rodada do Campeonato Espanhol. Confira então os confrontos e os horários de cada um.

Real Valladolid 1 x 3 Huesca

Eibar 0 x 2 Sevilla

Real Madrid 1 x 2 Levante

Valencia 1 x 0 Elche

Villarreal 1 x 1 Real Sociedad

Getafe x Alavés – 10h

Granada x Celta de Vigo -14h30

Barcelona x Ath. Bilbao – 17h

Betis x Osasuna – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

O time do Cádiz aparece em 12º lugar com vinte e quatro pontos. Dessa maneira, venceu seis jogos, empatou também seis e perdeu oito. A equipe conseguiu melhorar o rendimento em campo nas últimas rodadas, tendo como principal objetivo subir na tabela e garantir uma vaga em competições para a próxima temporada.

Enquanto isso, a equipe do Atlético de Madrid está em primeiro lugar do Campeonato Espanhol com quarenta e sete pontos, ou seja, sete pontos de vantagem sob o vice, o Real. Além disso, a equipe comandada por Simeone perdeu apenas uma vez na competição. Por fim, enfrenta o Chelsea nas oitavas da Champions League.