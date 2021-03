Cagliari x Juventus: onde assistir ao jogo do Italiano – 14/03/2021

Cagliari e Juventus se enfrentam neste domingo (14) a partir das 14h (horário de Brasília), na Sardegna Arena, em jogo da 27ª rodada do Campeonato Italiano. Enquanto uma equipe briga pela liderança, a outra precisa escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Cagliari x Juventus: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em três lugares:

No canal Bandsports, na tv fechada. SKY: 210, CLARO/NET:75, VIVO: 463, OI TV:168

Canal Sportv, na tv fechada. SKY: 39, CLARO/NET: 39, VIVO:339/539, OI TV: 39

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como chegam as equipes para o jogo?

O Cagliari aparece em 17ª posição com vinte e dois pontos. Com o propósito de somar pontos para escapar do rebaixamento, o time anfitrião precisa vencer hoje para, assim, acumular vinte e cinco, além de torcer por um tropeço dos adversários na rodada. Dessa maneira, não tem em seu plantel Lykogiannis, Pavoletti, Marko Rog e Sottil.

Em terceiro lugar do Campeonato Italiano está a Juventus com cinquenta e dois pontos. Lutando pela liderança, a equipe comandada por Pirlo precisa da vitória neste domingo para seguir rumo ao pódio da temporada. Então, o treinador não pode contar com Buffon, Dybala, Bentacur, Demiral, e Ramsey.

Possíveis escalações de Cagliari x Juventus

Possível Cagliari: Cragno; Rugani, Godin, Ceppitelli; Pereiro, Marin, Nandez, Duncan, Nainggolan; Pedro, Cerri.

Possível Juventus: Szczesny; Alex Sandro, De Ligt, Bonucci, Cuadrado; Rabiot, McKennie, Arthur, Chiesa; Morata (Kulusevski), Cristiano Ronaldo.

Últimos jogos

No último domingo (07), o Cagliari entrou em campo pela 26ª rodada do Campeonato Italiano contra a Sampdoria e, por 2 a 2, garantiu somente um ponto.

Enquanto isso, a Juventus venceu o Porto na terça-feira (09) por 3 a 2 no jogo de volta nas oitavas da Champions, mas não foi o suficiente e foi desclassificada.

