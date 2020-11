Benevento x Juventus: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Benevento e Juventus se enfrentam neste sábado (28), às 14h, pela nona rodada do Campeonato Italiano, a Série A, no Stadio Ciro Vigorito. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

A Velha Senhora está em quarto lugar, com dezesseis pontos. Com o objetivo de ocupar a ponta da classificação, lugar que atualmente é do Milan, o time de Turim precisa vencer este duelo. Já a equipe da casa aparece no meio da tabela, em 14º.

Benevento x Juventus: onde assistir?

A partida entre Benevento x Juventus tem transmissão do canal Band, e também na TNT, tv fechada, às 14h (Horário de Brasília).

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Entretanto, você também pode assistir através da plataforma EI Plus.

Como estão as equipes na temporada?

Acostumada a sempre liderar a competição, a Juventus quer retomar a sua posição. Mas, para isso, precisa vencer todos os jogos e torcer por tropeços dos rivais que estão acima. Em 4º, com dezesseis pontos, a Juve soma quatro vitórias e quatro empates.

Já pela Champions League, a equipe italiana está classificada para as oitavas, em segundo lugar, com nove pontos.

Por outro lado, o Benevento está no meio da tabela, em 14º, com apenas nove pontos. São três triunfos e cinco derrotas. Na última rodada, conseguiu ganhar da Fiorentina, mas enfrentar a potência de Turim será um grande desafio.

Possíveis escalações de Benevento x Juventus

Para Benevento, as principais baixas são Iago Falque e Foulon, já que não aparecem no plantel. Assim, é provável que o técnico Inzaghi repita a escalação do jogo passado.

Provável Benevento: Montipo; Letizia, Caldirola, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Improta, Caprari (Insigne); Lapadula (Moncini).

A equipe comandada por Pirlo não terá Cristiano Ronaldo neste jogo, poupado pelo técnico. Chiellini e Demiral continuam indisponíveis, mas a boa notícia é que Bonucci voltou a ser relacionado e pode ser utilizado, além de de Ligt.

Provável Juventus: Szczesny (Buffon); Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Rabiot; Kulusevski, Bernardeschi; Morata, Dybala.

Confira todos os jogos da rodada do Italiano

Assim, além de Benevento x Juventus, outros nove jogos acontecem nesta rodada da Série A.

Sábado:

Sassuolo x Inter – 11h

Atalanta x Verona – 16h45

Domingo:

Lazio x Udinense – 08h30

Bologna x Crotone – 11h

Milan x Fiorentina – 11h

Cagliari x Spezia – 14h

Napoli x Roma – 16h45

Segunda:

Torino x Sampdoria – 14h30

Geno x Parma – 16h45