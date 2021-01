Milan x Juventus (06/01): onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano

Milan e Juventus protagonizam o clássico do norte da Itália nesta quarta-feira (06), às 16h45, no Giuseppe Meazza, pela décima sexta rodada do Campeonato Italiano. A equipe de Cristiano Ronaldo quer quebrar a invencibilidade do time de Milão no torneio, além de se aproximar da liderança. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Milan x Juventus: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do canal TNT Brasil, na tv fechada, às 16h45 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar através do EI Plus, serviço de streaming.

Como estão as equipes na temporada?

Em primeiro lugar, com trinta e sete pontos, o time do Milan ainda não perdeu na temporada. São onze vitórias e quatro empates. Além disso, ocupa a liderança com um ponto de vantagem sobre a Inter. Ademais, vai jogar contra o o Estrela Vermelha na Liga Europa.

Para a Juventus, chegar até o topo tem sido mais difícil do que o esperado. Em 5º, com vinte e sete pontos, a equipe comandada por Pirlo precisa vencer se quiser diminuir a diferença diante dos adversários na tabela. Por fim, nas oitavas da Champions, enfrenta o Porto.

Possíveis escalações de Milan x Juventus

Ao time da casa, Ibrahimovic, Bennacer, Saelemaekers e Gabbia são os jogadores que estão indisponíveis por lesões. Entretanto, Sandro Tonali também está fora, mas por cumprir suspensão devido ao cartão vermelho que tomou na última partida.

Provável Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Krunic, Calhanoglu, Díaz, Rébic; Leão.

Chiellini e Demiral apresentaram melhoras, mas ainda não estão prontos para retornar ao campo, informou o técnico Pirlo em entrevista coletiva. Já Morata segue em recuperação, sem previsão de volta.

Provável Juventus: Szczesny; Bonucci, de Ligt, Danilo, Alex Sandro; Bentacur, McKennie, Ramsey, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a décima sexta rodada da Série A segue com outros jogos nesta quarta-feira (06). Ademais, todos eles possuem transmissão do EI Plus.

Cagliari x Benevento – 08h30

Bologna x Udinese – 11h

Crotone x Roma – 11h – Bandsports

Lazio x Fiorentina – 11h

Sampdoria x Inter – 11h – Sportv

Atalanta x Parma – 11h

Torino x Verona – 11h

Sassuolo x Geona – 11h

Napoli x Spezia – 14h – Bandsports