Sem Vitor Pereira, Flamengo estreia no Campeonato Carioca 2023 nesta quinta

O Flamengo estreia no Campeonato Carioca na quinta-feira, 12 de janeiro, contra o Audax, em partida adiantada da quinta rodada na Taça Guanabara, a primeira fase da competição. A bola vai rolar no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro às 21h30 (Horário de Brasília). Saiba como assistir ao duelo e todos os detalhes da estreia do Mengo na temporada.

VEJA: Jogos do Flamengo na Copinha 2023

Flamengo estreia no Campeonato Carioca contra o Audax

O Flamengo enfrenta o Audax na quinta-feira, 12 de janeiro, no Estádio do Maracanã a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

A partida será transmitida na BAND, por todo o estado do Rio de Janeiro ao vivo. É de graça na TV aberta e basta sintonizar para assistir ao vivo.

Outra opção é curtir através do site da BAND (www.band.uol.com.br) que retransmite as imagens para todos os usuários acompanharem. O torcedor não paga nada para assistir.

A partida antecipada é válida pela quinta rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca. Isso porque o Rubro-Negro irá disputar a Supercopa do Brasil e o Mundial de Clubes entre janeiro e fevereiro e para não prejudicar o elenco, a FERJ antecipou o calendário.

FLAMENGO x AUDAX

Data: Quinta-feira, 12 de janeiro de 2023

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: BAND

Vitor Pereira não deve comandar o time na quinta-feira

Contratado para ser o novo treinador do Flamengo, o português Vitor Pereira não deve comandar o elenco nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, incluindo nesta quinta-feira. É o que informa o jornal Lance.

Existe a possibilidade de Vitor Pereira utilizar os jogadores titular no domingo, 15 de janeiro, contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca na primeira rodada.

O clube vai proporcionar uma verdadeira dança das cadeiras nos próximos dias. Mario Jorge, comandante dos garotos na Copinha, vai treinar os garotos do Flamengo sub-20 que irão jogar as primeiras rodadas da Taça Guanabara em janeiro.

Enquanto isso, Marcio Torres vai ficar à cargo da Copinha, segundo o Lance. Ele é auxiliar técnico de Mario Jorge e deve brigar para levar o Fla até a final da competição de base na temporada.

Enquanto isso, Vitor Pereira segue trabalhando com o elenco titular no CT Ninho do Urubu para os jogos da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras e o Mundial de Clubes em fevereiro. Além disso, o segundo o portal Coluna do Fla, Vitor deverá estar presente no Maracanã mas apenas como espectador.

Contratações do Flamengo em 2023

O Flamengo ainda não fez grandes contratações para compor o elenco na temporada 2023. O técnico Vitor Pereira e o meia Gerson foram os únicos reforços do clube carioca para o novo ano.

Vitor Pereira deixou o comando do Corinthians para tornar-se o novo treinador do Flamengo em 2023. Segundo o portal ESPN, os valores da contratação giram em torno de 4,5 milhões de euros (R$ 25 milhões) tanto pelo professor como pela comissão técnica.

Gerson, por outro lado, retorna ao clube após negociação entre 85,6 milhões de reais, ou 15 milhões de euros, segundo o portal GE. Ele deixa o Olympique de Marseille para jogar no Brasil mais uma vez e pelo Flamengo. Ele estava presente no elenco de 2019 e 2020 campeão com Jorge Jesus e Rogério Ceni.

LEIA TAMBÉM

Campeonato Pernambucano 2023: onde assistir os jogos e como funciona

Gols da Copinha 2023: confira os 5 melhores da fase de grupos