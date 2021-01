Ceará x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo do Brasileirão

Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Ceará x Palmeiras se enfrentam neste domingo (24), às 16h, na Arena Castelão. Precisando da vitória após perder para o Flamengo, o Verdão segue sonhando com tríplice coroa. Já o Vozão, segue no meio da tabela, e os três pontos podem aproximar o clube do G-6, assim como distancia a equipe da parte de baixo.

Onde assistir Ceará x Palmeiras?

O confronto entre Ceará x Palmeiras terá transmissão da TV aberta. A Rede Globo exibe o jogo na TV aberta, mas a TNT transmite na TV fechada. No entanto, o Premiere também passa a partida, no pay-per-view.

Prováveis escalações

Ceará: Richard; Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Kelvyn; Fabinho, Fernando Sobral e Vina; Lima, Léo Chu e Cléber.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan (Gustavo Gómez), Kusevic e Viña; Gabriel Menino, (Patrick de Paula) Danilo e Raphael Veiga (Zé Rafael); Rony, Gustavo Scarpa (Veron) e Luiz Adriano.

Jogos da 32ª rodada do Brasileirão

São Paulo x Coritiba – 19h

Vasco x Atlético MG – 21h

Domingo (23/1)

Internacional x Grêmio – 16h

Athletico PR x Flamengo – 16h

Ceará x Palmeiras – 16h

Santos x Goiás – 18h15

Sport x Bahia – 18h15

Atlético GO x Fortaleza – 18h15

Fluminense x Botafogo – 20h30

Segunda (25/1)

Corinthians x Red Bull Bragantino

Como Ceará e Palmeiras chegam para a partida?

Em décimo lugar, com 42 pontos, o Vozão chega para o confronto logo depois de golear o Goiás por 4 a 0, no Estádio Serrinha. Distante a 10 pontos da zona do rebaixamento, os cearenses sonham com o G-6. A nove pontos do Grêmio, sexto colocado, o clube pode diminuir a diferença para seis pontos, mas para isso precisa vencer e torcer para o Tricolor perder.

Vivo em três frentes, o Palmeiras perdeu para o Flamengo na última rodada, mas ainda tem chances de título na competição. Finalista na Libertadores e Copa do Brasil, o Verdão também mantem o foco no Brasileiro e está a oito pontos do líder Internacional, mas com um jogo a menos. Em quinto lugar, com 51 pontos, o triunfo então pode aproximar o time de Abel Ferreira dos líderes.