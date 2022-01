Ceilândia x Gama: onde assistir o Campeonato Brasiliense hoje – 22/01

Abrindo a temporada do Campeonato Brasiliense, o confronto entre Ceilândia x Gama promete agitar a tabela de classificação neste sábado, 22/01, a partir das 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Abadião. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo na TV então, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir Ceilândia x Gama hoje

A TV Câmara Distrital vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível de graça para todo o estado de Brasília na TV aberta. Outra opção é acompanhar através do canal da TV Distrital no Youtube, com retransmissão disponível de graça para todo o público.

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

TV: TV Câmara Distrital

LiveStream: Youtube de graça

Escalações de Ceilândia e Gama

As duas equipes entram em campo neste sábado com o elenco completo, já que este é o primeiro compromisso oficial da temporada.

Escalação de Ceilândia: Diego Cerqueira; Denis, Mateus, Lucas Frank, Fernando; Werick, Willian, Doglão, Gabriel; Wisman, Mirandinha

Escalação de Gama: Gabriel; Gustavo, Iago, Douglas, Pedro; Vitinho, Bruno, Charles, Wesley Moreira; Jonathan, Matheus Dias

Como estão as equipes na temporada?

As duas equipes estão amplamente preparadas para estrear no Campeonato Brasiliense da temporada 2022. No ano passado, o Brasiliense venceu o torneio, enquanto o Ceilândia foi o vice-campeão. Hoje, o elenco busca dar a volta por cima e quem sabe ser o vencedor.

Já o time do Gama acabou como o terceiro colocado, perdendo na terceira fase depois de terminar em terceiro lugar na classificação. Agora, mais confiante do que nunca, o time verde quer fazer uma estreia com vitória e, para isso, espera contar com o apoio da torcida.

