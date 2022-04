Celtic x Rangers: onde assistir o clássico ao vivo e horário hoje (17/04)

Pela semifinal da Copa da Escócia, quem vencer está na grande final do torneio

Alerta de clássico escocês hoje! As equipes de Celtic X Rangers disputam a semifinal da Copa da Escócia neste domingo, a partir das 10h (Horário de Brasília), jogando no Hampden Park, em Glasgow. Quem ganhar, vai enfrentar o Hearts na grande final. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir ao vivo.

Onde assistir Celtic x Rangers ao vivo

O jogo do Celtic e Rangers hoje vai passar ao vivo no Star +, a partir das 10h, no horário de Brasília.

O clássico deste domingo não vai ser transmitido na TV. Por isso, a única opção do torcedor é assistir através do streaming Star +, disponível apenas para os assinantes de todos os estados do Brasil.

Para tornar-se assinante, basta acessar o site (www.starplus.com), escolher o plano e acertar os valores entre valores R$32,90 até R$45,90 para a sua conta. Depois, você pode assistir através do computador, celular, TV e até tablet.

Data: 17/04/2022

Horário: 10h (horário de Brasília)

Local: Hampden Park, em Glasgow.

Onde assistir: Star +

Celtic e Rangers na Copa da Escócia

Para chegar até a semifinal, o Celtic passou por diferentes fases na competição. Na quarta rodada, estreou com vitória diante do Alloa Athletic. Depois, venceu o Raith Rovers e, por fim, superou o Dundee United nas quartas de final rumo à semifinal do torneio. Disputado em jogo único, precisa da vitória neste domingo.

Do outro lado, o Rangers tem o mesmo objetivo do seu grande rival, que é conquistar mais um título da Copa da Escócia para a sua conta. O grupo venceu o Stirling Albion na quarta rodada, estreando na competição. Depois, venceu o Annan Athletic e, por fim, superou o Dundee FC. Agora, está apenas um passo da final.

Escalação do Celtic x Rangers

Escalação do Celtic: Joe Hart, Juranovic, Carter-Vickers, Starfelt, Taylor, Rogic, McGregor, Hatate, Jota, Giakoumakis e Maeda

Escalação do Rangers: McGregor, Barisic, Goldson, Helander, Tavernier, Ramsey, Lundstram, Aribo, Kent, Roofe e Sakala

Último jogo do Celtic x Rangers

Rangers 1 x 2 Celtic – 03/04/2022 – Campeonato Escocês

Celtic 3 x 0 Rangers – 02/02/2022 – Campeonato Escocês

Rangers 1 x 0 Celtics – 29/08/2021 – Campeonato Escocês

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo.

