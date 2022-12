Saiba como funciona o chaveamento até a semifinal da Copa do Mundo do Catar e quais seleções vão jogar

Horários das semifinais da Copa do Mundo do Catar 2022: data, confrontos e chaveamento

Com data marcada para as quartas de final, os torcedores querem saber todos os detalhes das próximas fases na Copa do Mundo do Catar. A decisão está cada vez mais perto, e o Brasil precisa se manter vivo para buscar o hexa. Para ficar por dentro do chaveamento, saiba os horários das semifinais da Copa do Mundo e os dias dos confrontos.

Qual é o horário das semifinais da Copa do Mundo?

Quatro seleções vão jogar as semifinais da Copa do Mundo no Catar. A bola vai rolar às 16h (Horário de Brasília) nos dois confrontos entre terça e quarta-feira, 13 e 14 de dezembro.

Os estádios Lusail e Al Bayt recebem as semifinais. O primeiro também vai receber a grande final no fim de semana, enquanto o segundo foi o palco da cerimônia de abertura.

As semifinais da Copa do Mundo, assim como as fases anteriores, também são disputadas em partida única. Não existe pontuação ou classificação. Em caso de empate, a prorrogação será iniciada em dois tempos. Se a igualdade no placar persistir, aí a disputa de pênaltis decide quem segue para a final.

Confira os detalhes das semifinais da Copa do Mundo.

CHAVE 1:

Terça-feira, 13/12: Brasil ou Croácia X Argentina ou Holanda às 16h (Horário de Brasília) no Estádio Lusail

CHAVE 2:

Quarta-feira, 14/12: Inglaterra ou França X Portugal ou Marrocos às 16h (Horário de Brasília) no Estádio Al Bayt

Chaveamento da Copa do Mundo até a final

O Brasil tem pela frente a Croácia nas quartas de final. Caso vença a equipe, vai encarar a Argentina, responsáveis pela maior rival da história no futebol sul-americano. Do outro lado, Marrocos, Portugal, França e Inglaterra disputam a vaga na semifinal.

QUARTAS DE FINAL:

Sexta-feira, 09/12: Holanda x Argentina às 16h (horário de Brasília) no Estádio Lusail

Sexta-feira, 09/12: Croácia x Brasil às 12h (horário de Brasília) no Estádio Cidade da Educação

Sábado, 10/12: Marrocos x Portugal às 12h (horário de Brasília) no Estádio Al Thumama

Sábado, 10/12: Inglaterra x França às 16h (horário de Brasília) no Estádio Al Bayt

SEMIFINAL:

TERCEIRO LUGAR:

Sábado, 17/12: Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2 às 12h (Horário de Brasília) - Estádio Internacional Khalifa

FINAL:

Domingo, 18/12: Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2 às 12h (Horário de Brasília) - Estádio Lusail

Fim da fase de oitavas-de-final. Faltam OITO JOGOS ='( Enquanto lamentamos dois dias sem jogos de Copa, confira o chaveamento das quartas. Faltam 3 pro hexa!#AGNaCopa #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/6wO391z9x2 — Arena Geral الساحة العامة 🇧🇷 ⚽ (@arenageral) December 6, 2022



Que dia é a final da Copa 2022?

A final da Copa do Mundo do Catar está marcada para 18 de dezembro de 2022, no Estádio Lusail.

As duas seleções que vencerem os jogos das semifinais vão disputar a final do Mundial no domingo. Os perdedores seguem para a luta do terceiro lugar no sábado, um dia antes da decisão.

O Estádio Lusail foi o escolhido para receber a final. Com capacidade para 88 mil torcedores, sediou também jogos da fase de grupos, oitavas, quartas e a semifinal. O design faz alusão aos artesanatos do mundo árabe, como tigelas e vasos. Ao fim da Copa, o estádio será restaurado e se transformará em um espaço comunitário para o povo do país.

A transmissão vai ser na Globo, SporTV, GloboPlay, FIFA+, GE e o canal do Casimiro no Youtube. Galvão Bueno será o responsável por contar a história da final diretamente do estádio, ao lado de comentaristas e especialistas em arbitragem.

