Chelsea x Luton Town: onde assistir ao jogo da Copa da Inglaterra (24/01)

Chelsea e Luton Town se enfrentam neste domingo (24), às 09h, no Stamford Bridge, pela quarta fase da Copa da Inglaterra. Em sistema de partida único, quem vencer está classificado para a próxima rodada da competição inglesa. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Chelsea x Luton Town: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN às 09h (Horário de Brasília).

Prováveis escalações de Chelsea x Luton Town

Frank Lampard não possui novas lesões em seu plantel de jogadores, portanto deve repetir a escalação da rodada passada. Em entrevista coletiva, Lampard falou sobre a possibilidade de Thiago Silva ficar de fora neste confronto.

Provável Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Chilwell, Rudiger; Jorginho, Kovacic, Mount; Pulisic, Giroud, Ziyech.

Tom Lockyer, expulso na partida contra o Brentford durante a semana, teve o seu cartão vermelho retirado pela Federação Inglesa de Futebol. Agora, o jogador pode entrar na equipe principal.

Provável Luton: Sluga; Bree, Osho, Potts, Galloway; Tunnicliffe, Morrell, Moncur; Nombe, Hylton, Lee.

Confira os jogos da Copa da Inglaterra

Além disso, outros jogos também acontecem neste fim de semana pela quarta fase da Copa da Inglaterra. Ademais, saiba os horários e quais são os jogos.

Chorley 0 x 1 Wolves

Southampton 1 x 0 Arsenal

Brighton 2 x 1 Blackpool

Millwall 0 x 3 Bristol City

Barnsley 1 x 0 Norwich

Sheffield United 2 x 1 Plymouth Argyle

West Ham 4 x 0 Doncaster Rovers

Swansea City 5 x 1 Notthingham Forest

Cheltenham Town 0 x 0 Manchester City

Fulham x Burnley – 11h30

Brentford x Leicester – 11h30

Manchester United x Liverpool – 14h

Everton x Sheff Wed – 17h

Wycombe Wanderes x Tottenham – Segunda-feira – 16h45

Bournemouth x Crawley Town – Terça-feira – 16h

Como estão as equipes nesta temporada?

Depois de liderar o Campeonato Inglês por diversas rodadas, o Chelsea agora ocupa o 8º lugar com vinte e nove pontos. Entretanto, a equipe busca recuperar o bom desempenho e continua na briga para chegar até a liderança novamente. Por fim, na Champions League, vai enfrentar o Atlético de Madrid pelas oitavas de final.

Enquanto isso, o Luton Town disputa a segunda divisão do futebol inglês, chamada de EFL Championship. Atualmente, ocupa o 13º lugar no meio da classificação, com trinta e três pontos. Tendo o principal objetivo de conquistar a vaga para a divisão principal seja como for, o time ainda precisa melhorar muito em campo.