Cincinnati x Inter Miami: onde assistir o jogo do Inter Miami hoje - 23/08

Com Lionel Messi em campo, o jogo do Inter Miami hoje vai ser contra o Cincinnati na semifinal da Copa dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 23 de agosto, na TQL Stadium. A transmissão começa às 20h, horário de Brasília, disponível de forma gratuita para todo o país.

O Inter Miami conquistou na semana passada o título da Leagues Cup, torneio que reúne equipes dos Estados Unidos e também do México, o primeiro desde que Messi assinou com o clube americano.

Onde vai passar o jogo do Inter Miami hoje

A CazéTV no Youtube e Twitch é quem transmite com exclusividade o jogo do Inter Miami e Cincinnati às 20h, horário de Brasília, para todo o país. Nenhuma emissora de televisão exibe a partida nesta quarta-feira.

Acesse a plataforma de vídeos Youtube ou Twitch, busque por 'CazéTV' e toque na primeira opção com o símbolo de verificado. Clique na transmissão do jogo do Inter e Cincinnati e assista como e onde quiser. Dá para sintonizar a CazéTV no computador ou em aplicativos de dispositivos móveis com acesso à internet.

A Copa dos Estados Unidos é comparada à Copa do Brasil no futebol brasileiro, onde todas as equipes filiadas à Federação Estadunidense de Futebol jogam a competição no sistema eliminatório.

Horário: 20h

Local: TQL Stadium, em Cincinnati, Ohio

Onde assistir: Youtube e Twitch

Saiba qual é o salário do Messi

Chaveamento da Copa dos Estados Unidos

Com 100 participantes, a Copa dos Estados Unidos de futebol é disputada em oito etapas: a primeira, segunda, terceira e a quarta fase, as oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final. Atual campeão, o Orlando City foi eliminado pelo Charlotte FC na quarta fase.

Restam quatro equipes na semifinal: Inter Miami, Cincinnati, Houston Dynamo e Real Salt Lake. Os vencedores disputarão a final da Copa dos Estados Unidos em 27 de setembro, com horário e local a serem definidos.

Quartas de final:

Cincinnati 3 x 1 Pittsburg Riverhounds

Chicago Fire 1 x 4 Houston Dynamo

Birmingham 0 x 1 Inter Miami

Real Salt Lake 3 x 2 LA Galaxy

Semifinal:

Cincinnati x Inter Miami - 20h

Houston Dynamo x Real Salt Lake - 22h30

Final:

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2 - domingo, 27/09 com horário a confirmar

Quantos gols Messi tem em 2023?

Desde que estreou com a camisa do Inter Miami em 22 de julho, contra o Cruz Azul na Leagues Cup, o craque Lionel Messi disputou sete partidas e balançou as redes em 10 oportunidades, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt.

Em junho, fim da temporada europeia, o PSG comunicou a saída de Messi após duas temporadas. Dias depois, o argentino assinou com o Inter Miami, da Flórida, que pertence ao ex-jogador David Beckham e aos irmãos empresários Jorge e José Mas.

Messi só disputou a Leagues Cup, mas ainda vai jogar a MLS, a liga profissional de futebol dos Estados Unidos, e a Copa dos Estados Unidos, dois campeonatos que também pode conquistar títulos ainda nesta temporada.

O Inter Miami tem apenas 5 anos de história, mas dá para dizer que Messi poderá entrar para a lista de maiores artilheiros do clube da Flórida. O argentino Gonzalo Higuain lidera o ranking com 29, seguido de Leonardo Campana com 16 gols, Messi com 10 e Robert Taylor e Josef Martinez com nove.

Quando Messi vai jogar a MLS?

Desde que chegou ao Inter Miami, o argentino Messi só jogou a Leagues Cup e a Copa dos Estados Unidos. O clube ainda tem que cumprir 12 partidas na MLS, a Major League Soccer, além da semifinal da US Open Cup e possivelmente a final.

Na MLS, o Inter é o lanterna (15º lugar) da Conferência Leste com 18 pontos, somados em cinco vitórias, três empates e 14 derrotas na temporada regular. Na classificação geral ocupa a 29ª posição, com distância de 14 pontos para a zona de classificação para os playoffs.

No entanto, Lionel Messi não precisa se preocupar porque não há rebaixamento na MLS.

Leia também:

Quantas taças da Champions League tem o Messi?